La nuova edizione del Grande Fratello Vip è ormai alle porte e pian piano la produzione sta togliendo il mistero riguardo quelli che saranno i futuri concorrenti. Fra questi rientra anche Adriana Volpe, attrice e conduttrice televisiva, la cui partecipazione al reality di Canale 5 è stata ufficializzata il 19 dicembre. Conosciamola meglio.

Dalle passerelle al piccolo schermo

La carriera di Adriana Volpe, ancor prima che la televisione, ha visto come sua rampa di lancio il mondo della moda e delle passerelle. Nel 1990, infatti, inizia ufficialmente la sua professione di modella sfilando nelle più rinomate capitali della moda.

Ma il suo esordio nel piccolo schermo non tarda ad arrivare: 3 anni dopo, infatti, viene scelta come valletta per il programma di Rai 1 Scommettiamo che…?, in onda tutti i sabati sera. Fra i suoi più celebri successi televisivi spicca, nell’estate del 2006, la conduzione de La notte delle sirene su Rai 2 e il varietà Notte Mediterranea, affiancata da Max Tortora, sempre sulla medesima rete. L’anno successivo, in primavera, diventa concorrente della seconda edizione di Notti sul ghiaccio, il talent show di Rai condotto da Milly Carlucci.

I Fatti vostri e la lite con Giancarlo Magalli

La carriera televisiva di Adriana Volpe ha trovato continuità solo nel 2009, quando diventa conduttrice del programma di Rai 2 I fatti vostri al fianco di Giancarlo Magalli e Marcello Cirillo. Una furiosa lite avvenuta in diretta proprio con il collega Magalli ha portato Adriana Volpe ad abbandonare il timone del programma nel 2017, dopo ben 8 edizioni consecutive. Un diverbio scatenato da una battuta della conduttrice sull’età del collega, che ha suscitato la rabbia di lui e l’abbandono di lei dello studio de I fatti vostri in diretta tv.

La questione, successivamente, è finita anche in tribunale.

La sua esperienza nel mondo dei reality ha fatto tappa inizialmente con l’edizione del 2018 di Pechino Express, in onda su Rai 2 e, successivamente, con la sua ormai prossima partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà l’8 gennaio e quest’anno sarà condotto da Alfonso Signorini.