Nuove polemiche sono sorte al Grande Fratello Vip, dopo l’eliminazione di Pasquale Laricchia. Le parole della giornalista Barbara Alberti sull’ormai ex concorrente sono state giudicate da molti forti ed eccessive. Eppure Alfonso Signorini ha preso le difese della concorrente. La giornalista ha spiegato la sua posizione dichiarando di aver usato, per descrivere Laricchia, una figura retorica, un’iperbole.

C’è chi però non la pensa così, come Pupo. L’opinionista fa notare che quando si è trattato di puntare il dito contro l’highlander Salvo Veneziano per le sue espressioni shock non si è perso tempo.

Invece, nonostante le parole della Alberti abbiano lasciato a bocca aperta anche la Rusic, si è parlato di iperbole. È stato per questo che Giusy Merendino la moglie di Salvo, già scesa in campo in sua difesa una volta, è esplosa sui social.

Cosa ha detto Barbara Alberti

Le parole di Barbara Alberti nei confronti di Pasquale Laricchia sono state molto dure. Rivolgendosi a Rita Rusic ha specificato: “Ieri sera Pasquale era furioso, ci avrebbe ucciso tutti, esprimeva un’aggressività e un odio… perché lui è troppo esibizionista per rinunciare a questa cosa, però odierà le donne… farà qualcosa di male alle donne“.

Parole che hanno raggelato anche l’ex moglie di Cecchi Gori. “Dici?!” ha chiesto Rita Rusic alla Alberti. E la giornalista ha proseguito rimarcando il concetto: “Ha la faccia da assassino, ci avrebbe ucciso tutti in puntata, odierà le donne“.

La reazione di Giusy Merendino

Difficile rimanere indifferenti di fronte l’intransigente giudizio di Barbara Alberti nei confronti di Laricchia, eliminato al televoto contro Andrea e Patrick. Difficile rimanere indifferenti specie se si tiene conto dei provvedimenti presi nei confronti di Salvo per le frasi shock giudicate sessiste e violente nei confronti di Elisa De Panicis.

È Pupo a far notare questa profonda disuguaglianza. Ma quando sottolinea le differenze tra i trattamenti riservati a Veneziano e quelli riservati alla Alberti, Alfonso Signorini si intromette dichiarando che i 2 episodi non possono in nessun modo essere messi a paragone. Ma molti telespettatori la pensano come Pupo e la moglie di Salvo non può fare a meno di commentare. “Per la Alberti è un’iperbole…Salvo, invece, è stato messo alla gogna…Grande Pupo!!! Dovreste vergognarvi!!!

” scrive Giusy in un post su Facebook.

Anche Pasquale Laricchia, una volta fuori dalla Casa, ha voluto mettere in chiaro alcune cose con Signorni. “Comunque sia io con tutti i concorrenti ho sempre cercato di avere garbo e non ho mai dato né dello stupido né del cretino… Ho sempre giocato in maniera pulita…“.