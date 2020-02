Nelle ultime ore, la querelle riguardante una battuta di Tiziano Ferro nei confronti di Fiorello sta infiammando le polemiche del Festival di Sanremo 2020 e non sono bastate le parole di Amadeus per calmare le acque. Lo showman si sarebbe offeso per l’hastag #Fiorellostattezitto lanciato dal cantante e tramite un’intervista spiega le sue ragioni.

Fiorello: “Non sono permaloso”

Fiorello non ci sta a passare per permaloso. Il comico ha deciso di sfogarsi in un’intervista a Selvaggia Lucarelli, parlando del motivo per cui si sarebbe risentito per le parole di Tiziano Ferro durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2020.

Ecco cosa ha dichiarato: “Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa”. Secondo Fiorello, l’hastag #Fiorellostattezitto ha attirato su di lui migliaia di commenti e un vero e proprio odio. Non sarebbe colpa dei suoi interventi se la sera si fa tardi e Ferro non riesce a cantare: “Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze?”.

Fiorello, incalzato dalla giornalista, ha rincarato la dose: “Ha fatto una cosa grave. Ha lanciato una campagna d’odio nei miei confronti”..

Fiorello, alla semifinale vestito da coniglio

Fiorello ha affermato come non gli interessasse questa polemica: “Non posso passare per permaloso per questo, è una cosa troppo seria”. Per lo showman, Tiziano Ferro avrebbe quindi agito con leggerezza, si sarebbe dovuto rendere conto di poter scatenare la violenza: “Abbiamo responsabilità nei confronti dei nostri figli, c’è gente debole, che si butta dalla finestra, io sono io, a me non me ne frega niente, però c’è chi non regge.

Tiziano deve capire, deve crescere anche lui. Io sono stato male per gli insulti”. A quanto pare, nonostante gli attriti, Fiorello prenderà comunque parte alla semifinale e dopo Don Matteo e Maria De Filippi vestirà i panni del coniglio del cantante mascherato. E, chissà se, come si è augurata la Lucarelli, Tiziano Ferro si vestirà da carota per fare pace col comico.