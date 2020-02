Nonostante fosse passata l’una di notte, la frecciatina pronunciata da Tiziano Ferro nei confronti di Fiorello nella seconda serata di Sanremo è stata appuntata da molti. Non solo, è rimbalzata dalla tv ai social. Il cantante ha raccolto il consenso di gran parte del pubblico che lamenta la durata del del Festival, che sfora la scaletta.

Ferro, commentando la cosa, ha attribuito in toni scherzosi la responsabilità agli interventi di Fiorello. Quest’ultimo, secondo rumors dietro le quinte, si sarebbe offeso, mentre Amadeus, insieme al direttore Rai, avrebbe difeso lo showman.

Ieri Tiziano, pentito della battutina, ha voluto fare ammenda e chiedere scusa al mattatore.

Tiziano Ferro e l’hashtag #fiorellostattezitto

Giunto all’una passata, costretto ad esibirsi a notte fonda, Tiziano Ferro, presenza fissa di questo Festival, si è rivolto ad Amadeus, facendogli notare l’orario. “Ama è l’una, volemo fa’ qualcosa domani? Hashtag #fiorellostattezitto” sono state le parole di Tiziano, che sono state accolte da una risata un po’ infastidita di Amadeus.

La story di Tiziano Ferro

Il conduttore, infatti, pensando al valore aggiunto che Fiorello regala a Sanremo, ha voluto rilanciare con un altro hashtag #fiorelloparlaquantovuoi.

Stefano Coletta, direttore Rai segue l’esempio di Amadeus e aggiunge #fiorellosempreasanremo.

Le scuse di Tiziano Ferro

Ieri, quindi, Tiziano Ferro pentitosi della battutina nei confronti di Fiore ha voluto chiedergli scusa, lasciandogli un biglietto in camerino. “Caro Fiorello ti chiedo scusa se ti ho provocato un dispiacere” scrive il cantante. “Sono lo stesso che a dicembre – nel tuo programma – si prendeva in giro cantando con le parole di ‘Me lo prendi papà’ su una mia canzone. E in quello spirito ho pensato fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici.

Sono rammaricato. Torno a fare il cantante #tizianostattezitto“. E poi il post scriptum: “Scusa la scrittura ma in corsivo faccio ancora più schifo“.

Presto però le scuse sono diventate pubbliche, poiché Tiziano Ferro ha fatto una foto di quel biglietto, pubblicandola su Instagram. Poi si è rivolto ai suoi follower. “Oggi Fiorello non c’era e quindi gliel’ho lasciato in camerino. Ma domani spero di dirglielo anche a voce”.