Dormire poco, si sa, è fonte di grande stress. Sanremo, a sua volta, è causa di forte stress. Considerate che il Festival, quest’anno, è arrivato a chiudere anche alle due del mattino e considerate anche che Tiziano Ferro finisce per esibirsi sempre a tardissima serata. Ecco qui spiegato, quindi, l’uscita (giudicata da qualcuno) poco felice del cantante durante la seconda serata della kermesse quando, ridendo, aveva detto al padrone di casa: “Ama è l’una, vogliamo fa’ qualcosa domani? Lanciamo l’hashtag Fiorello statte zitto”. Ironia, in un clima ironico. Eppure le cose sono sfuggite di mano…

I retroscena sulla lite

Si è a lungo mormorato di un forte malcontento di Fiorello che avrebbe preso malissimo la battuta di Tiziano Ferro.

Il cantante è arrivato a scusarsi pubblicamente, spiegando le sue ragioni. Amadeus, che deve necessariamente conciliare, in mezzo all’amico fraterno e al grande big rincorso per mesi, ha sempre gettato acqua sul fuoco ma pare che il clima sia stato, nel backstage, piuttosto rovente. Il Corriere.it scrive così: “Fiorello non ha gradito, ha trovato la battuta scorretta e inelegante. Perché — il suo ragionamento — il cantante ha voluto aizzare i suoi fan contro di lui?

Lo showman non l’ha presa bene e si è sfogato dietro le quinte, c’è chi assicura che avrebbe anche minacciato di lasciare il Festival, amareggiato perché lui sta dando tutto, ma così si sente criticato”. Un’indiscrezione che appare plausibile e che ha già creato due inevitabili schieramenti sui social, Twitter in testa che nella settimana sanremese comanda: c’è chi sta con Fiorello e chi reputa non dovute le scuse di Tiziano.

Le parole di Amadeus

Nonostante siano passate due sere l’argomento continua ad essere caldissimo e, oggi, in conferenza stampa, Amadeus ha voluto chiarire, in modo diverso, quanto accaduto: “Nessun problema fra Fiorello e Tiziano Ferro.

La battuta infelice di Tiziano ha fatto sì che qualcuno potesse prendere questa frase come una cosa vera, ma Tiziano è stato intelligente ad intervenire subito. C’è un clima bellissimo che non è stato scalfito neanche per un attimo“. Ci sono ancora una semifinale e una finale da portare a casa e tutto sembra essersi risolto, al momento, a tarallucci e vino.

“Vorrei difendere una cosa di questo festival – chiude Amadeus – e cioè l’amicizia, il rispetto, il senso di famiglia che c’è”. Ama, si litiga anche nelle migliori famiglie.

