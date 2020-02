La filastrocca che ha accompagnato tutto il mese di gennaio sembra destinata a ripetersi anche per questo primo weekend di febbraio. L’Italia, infatti, non si scrolla di dosso l’alta pressione e nei prossimi giorni si potrà contare su bel tempo praticamente ovunque.

Le previsioni per il weekend

Non che non ci abbia provato, ma l’inverno non è riuscito a sfondare in Italia e in questi giorni sarebbe in fondo alla classifica anche a Sanremo. Il vento forte ha provocato numerosi danni, ma il freddo polare è già destinato a lasciare il nostro Paese, preda ancora una volta dell’anticiclone responsabile di tempo stabile praticamente ovunque.



Per gli esperti del Meteo.it, infatti, anche i prossimi 2 giorni di weekend saranno caratterizzati da bel tempo, intervallato da qualche piccola e minima insidia.

Sabato, il peggior pericolo sono le nuvole

Come detto, l’alta pressione che ha contribuito a garantire il gennaio più caldo di sempre a livello globale (secondo il Copernicus Climate Change Service), torna nuovamente sull’Italia. Questo significa che sabato 8 il tempo sarà soleggiato su gran parte del Paese, da Nord a Sud. Gli unici disturbi per gli esperti saranno delle nuvole sulla Puglia e qualche infiltrazione d’aria più umida nelle zone tirreniche e in Sardegna.



Col passare delle ore, gli annuvolamenti si faranno più densi in Liguria e nord della Toscana, mentre la Val Padana dovrà vedersela ancora con la consueta nebbia fitta. Conseguenza diretta delle nuvole sarà un “moderato rialzo” delle temperature durante la notte.

Domenica arrivano correnti umide

Scorrendo le previsioni del weekend arriviamo quindi a domenica 9 febbraio, quando secondo gli esperti l’anticiclone potrebbe indebolirsi. Come successo nelle scorse settimane, lascerà qualche spazio per alcune correnti umide atlantiche.

Tale condizione favorirà gli annuvolamenti al Nord e sul lato tirrenico. In serata sono attese anche deboli piogge sulla Liguria, ma il resto del paese potrà godere di un’altra giornata soleggiata e con temperature decisamente alte per il periodo.

Conviene godersele, perché per la prossima settimana gli esperti annunciano che una potente tempesta passerà sull’Italia, con possibili conseguenze sull’Italia. Per queste previsioni, bisogna però aggiornarsi a lunedì mattina.