Mancano poche ore all’appuntamento con la quarta serata del Festival di Sanremo e si parla ancora di super ospiti. Nel corso della conferenza stampa di oggi, Amadeus ha risposto sul caso Johnny Dorelli, reduce dal forfait della prima serata per un problema di salute.

Il forfait di Johnny Dorelli

La presenza di Johnny Dorelli al 70° Festival di Sanremo in qualità di super ospite è ancora un’incognita. Lo rivela il tenore dell’intervento di Amadeus in conferenza stampa, come riporta Ansa: “Mi ha chiamato personalmente lunedì – ha dichiarato il direttore artistico – per dire che purtroppo non si sentiva bene e martedì non ci sarebbe stato“.

Il forfait dell’artista, poco prima del debutto della kermesse, sarebbe quindi legato a un problema di salute subentrato all’improvviso. Si parla di una indisposizione, ma nessun dettaglio a chiarire i contorni dell’attesa partecipazione (da molti data come confermata per l’appuntamento di venerdì 7 febbraio).

Amadeus: “Porte aperte”

Amadeus non avrebbe comunque perso la speranza di vederlo sul palco dell’Ariston come da previsioni. Sempre in conferenza stampa, infatti, il direttore artistico della 70esima edizione del Festival ha fatto sapere di aver lasciato “porte aperte fino a sabato” per Johnny Dorelli.

“Mi può chiamare anche il giorno prima“, ha aggiunto il conduttore, ma fino a questo momento non sarebbe arrivata la tanto attesa svolta. “Finora non l’ho sentito, verificherò nel pomeriggio“, ha concluso Amadeus.

Sanremo 2020: gli ospiti della quarta serata

Oltre al nome di Johnny Dorelli, la rosa di grandi ospiti si compone di importanti firme del mondo dello spettacolo. Manca davvero poco all’apertura della penultima serata del Festival e Amadeus si prepara ad accogliere sul palco dell’Ariston la stella internazionale Dua Lipa, Ghali, Gianna Nannini.

Ad affiancare il conduttore saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello.

Leo Gassmann, Fasma, Tecla Insolia e Marco Sentieri si contenderanno il titolo di vincitore nella sezione Nuove proposte, mentre si accende la gara dei Big, pronti a giocare gli ultimi assi prima della serata finale.

Approfondisci

Tutto sul Festival di Sanremo

Sanremo 2020: le pagelle della prima serata

Sanremo 2020: le pagelle della seconda serata

Sanremo 2020: le pagelle della terza serata