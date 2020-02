Oggi, venerdì 7 febbraio andrà in onda la quarta puntata del Festival di Sanremo 2020. Questa sera ci sarà la sfida finale tra i giovani in gara, mentre i big si esibiranno tutti e 24 nel loro inedito.

E allora ecco tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo appuntamento, tra super ospiti, vallette e presenze fisse.

Chi sarà al fianco di Amadeus

Il padrone di casa è sempre lui, Amadeus, ma l’alternarsi delle vallette non si ferma. Stavolta tocca ad Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, protagonista della polemica anti-sessista, stare accompagnare il conduttore.

Ma la quarta puntata vedrà anche il ritorno di Fiorello, che per la giornata di giovedì si è preso una pausa. E ovviamente ritroveremo anche Tiziano Ferro, presenza fissa di questo Sanremo. Chissà cosa nascerà dall’incontro tra Ferro e Fiorello, dopo le scuse del cantante e allo showman.

I super ospiti

Grande fermento anche per i super ospiti di questa serata. Dopo i grandi nomi come quelli di Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Lewis Capladi, Emma Marrone, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, Zucchero, Roberto Benigni e tanti altri, nuove star si preparano a varcare la porta dell’Ariston.

Per questa puntata sono attesi Dua Lipa, Ghali, Gianna Nannini e Johnny Dorelli, pronti a regalare al pubblico grandi emozioni.

Le gare

Questa sera si disputerà la finale per la categoria delle nuove proposte, decretando così il vincitore tra i giovani rimasti in gara. Si esibiranno nell’ordine Fasma, Leo Gassmann, Tecla Insolia e Marco Sentieri.

La scaletta dei big

Quanto ai big stasera tutti riproporranno un secondo ascolto del brano che hanno presentato a questo Festival.

Piero Pelù – Gigante

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Levante – Tikibombom

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Tosca – Ho amato tutto

Francesco Gabbani – Viceversa

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Rancore – Eden

Junior Cally – No Grazie

Giordana Angi – Come mia madre

Michele Zarrillo – Nell’estasi e nel fango io

Irene Grandi – Finalmente io

Marco Masini – Il confronto

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Achille Lauro – Me ne frego

Diodato – Fai rumore

Le vibrazioni – Dov’è

Anastasio – Rosso di rabbia

Elodie – Andromeda

Bugo e Morgan – Sincero

Alberto Urso – Il sole ad est

Riki – Lo sappiamo entrambi

Raphael Gualazzi – Carioca

Se nelle prime 2 serate la classifica è stata determinata dal voto della giuria demoscopica, stasera saranno giornalisti e sala stampa a valutare le esibizioni.

La classifica di questa sera andrà a fare media con quella delle prime due serate.