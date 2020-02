Enrico Nigiotti, cantautore classe 1987, è tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020. La sua canzone Baciami Adesso è il primo estratto del nuovo album, che si intitola Nigio e che uscirà il 14 Febbraio. La sua carriera, però, è iniziata tra i banchi di scuola di Amici e proprio lì, ha trovato l’amore.

Amici e l’amore per Elena

Enrico Nigiotti deve l’inizio del suo successo a Maria de Filippi che grazie ad Amici, nel 2010, lo ha lanciato nel mondo della musica. Oltre al successo, Nigiotti però tra quei banchi ha trovato l’amore.

La donna che fece innamorare il giovane cantautore è la bellissima e bravissima ballerina Elena D’Amario. L’artista lavora ancora per il programma che l’ha consacrata al mondo della danza, ma è anche la prima ballerina Parsons Dance Academy negli USA.

Con Elena fu una storia intensa, ma che probabilmente finì a causa della distanza. Lei dopo il programma lasciò l’Italia per inseguire il suo sogno di diventare una ballerina in America. Eppure il loro amore emozionò tutti i telespettatori di Amici, soprattutto quando, nel bel mezzo del programma, Nigiotti non riuscì ad andare al televoto con la D’Amario, tanto che chiese a Maria De Filippi l’autoeliminazione.

Un gesto d’amore molto importante, che è rimasto nel cuore dei fan della coppia.

La carriera di Enrico

Non è stato facile per Enrico trovare la sua strada. Nel 2008 è riuscito a strappare un contratto discografico con la Sugar Music di Caterina Caselli. Eppure questo non basta per avere il giusto slancio per entrare nel mondo della musica. Le occasioni più importanti si presenteranno qualche anno più tardi, grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani nel 2015 e a X Factor 11.

Per il secondo anno di seguito prenderà parte al Festival di Sanremo. L’anno scorso, la sua Nonno Hollywood lo porta a vincere il Premio Lunezia. Quest’anno calcherà il palco dell’Ariston con la sua canzone Baciami Adesso, brano autobiografico sull’amore.