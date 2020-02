Tra le conduttrici più apprezzate e seguite del mondo dello spettacolo nostrano, Milly Carlucci continua ad ammaliare il proprio pubblico con programmi sempre di successo. Lo sa bene Maurizio Costanzo che di recente ha espresso parole di elogio nei confronti della Carlucci.

Maurizio Costanzo parla di Milly Carlucci

Intervenuto sulle pagine del settimanale Nuovo, dove Maurizio Costanzo ha una propria rubrica, il marito di Maria De Filippi ne ha approfittato per fare i complimenti ad un’altra signora della TV, ovvero Milly Carlucci. Interpellato da un lettore che ha fatto i complimenti a Milly Carlucci per il successo registrato sia con Il cantante mascherato sia Ballando con le stelle, infatti, Costanzo ha voluto esprimere il proprio parere in merito.

“Ha dimostrato di saper rinnovare la televisione italiana. Ho apprezzato tantissimo Il cantante mascherato, anche se è durato solo quattro puntate. Spero riesca a trovare altri format così interessanti“, ha scritto il lettore in questione. Dal suo canto Maurizio Costanzo ha risposto: “Milly Carlucci ha fiuto e non ha paura di sperimentare”.

In particolare il noto conduttore ha voluto elogiare la lunga carriera della conduttrice, sottolineando come ormai siano anni che Milly Carlucci mostri la sua bravura, piazzando programmi in grado di interessare una grande fetta di pubblico.

“Milly Carlucci è una signora della televisione, ha successo da oltre quarant’anni e ha lavorato in un centinaio di programmi. Ha raccontato la storia de Il cantante mascherato, lanciato in Corea e riproposto negli Stati Uniti. Ha studiato il format e lo ha proposto alla Rai“.

In attesa di Ballando con le stelle

Sono queste le parole utilizzate da Maurizio Costanzo in riferimento alla conduttrice di Ballando con le stelle e Il cantante mascherato.

Secondo il noto giornalista, inoltre, “Rivedremo sicuramente Il cantante mascherato nei palinsesti della Tv di Stato nella prossima stagione televisiva“.

Nel frattempo attendiamo la prossima edizione di Ballando con le stelle che dovrebbe iniziare nel corso della primavera. Tra le concorrenti del programma ci sarà quasi sicuramente Francesca Fialdini, assieme, ovviamente, a tanti altri volti noto dello showbiz che ammalieranno il pubblico a passi di danza.