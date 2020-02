Tiziano Ferro è stato un grande protagonista di questo Festival di Sanremo 2020. Non solo si è esibito tutte le sere, tra omaggi e suoi brani storici, ma è anche stato un forte comunicatore. Non sono mancati i momenti emozionali. Nelle ultime battute della kermesse ha voluto dedicare un post al fratello Flavio. Il cantante ha pubblicato un post su Instagram.

Immediatamente il social è esploso in numerosi commenti. Tanti complimenti da parte degli utenti, soprattutto ai genitori dei due fratelli di Latina.

Tiziano Ferro e la dedica al fratello

Con un post apparso l’altra sera su Instagram, Tiziano Ferro ha aperto una parentesi familiare in quest’avventura festivaliera.

La sorpresa del fratello Flavio è stato uno spunto per una dedica dolcissima.

Tiziano Ferro e il fratello

Come usa fare spesso, il cantante ha accompagnato un selfie in cui sorride con Flavio, con una didascalia in tre lingue, italiano, spagnolo e inglese. “Questa è la vera sorpresa di questa notte!” scrive felicissimo Tiiano. “È arrivato a trovarmi il mio super-ospite dal 1991, grazie fratellino!“.

I commenti del web

La sintonia tra i due fratelli sembra davvero straordinaria.

Lo scatto ovviamente non passa inosservato e in tantissimi si sono precipitati a commentare la foto. Inevitabile per molti notare la straordinaria somiglianza tra Tiziano e Flavio. “Mamma come ti assomiglia” scrive un utente. “Identici” aggiunge qualcun altro.

La rete manifesta tanto entusiasmo per lo scatto. “Ma quanto belli siete!!! Grazie Flavio! Finalmente vi vediamo insieme!“. E non mancano i complimenti alla mamma e al papà. “Ma nella vostra famiglia fanno anche figli brutti, o comunque nella media?“.