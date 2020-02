Il Festival di Sanremo ha un nuovo vincitore, si tratta di Diodato con la sua Fai rumore. L’annuncio è arrivato alla fine di una kermesse che ha battuto ogni record di ascolto ed è stata segnata dai momenti più svariati, come i look di Achille Lauro, la defezione di Morgan e Bugo, un tango elegantissimo e gag con le conduttrici.

Diodato vince il Festival di Sanremo

È Diodato con Fai rumore, il vincitore del 70° Festival della canzone italiana.

L’annuncio è arrivato alla fine di una lunga settimana caratterizzata da luci, colori e talento.

I 24 big in gara si sono esibiti tutti e, a differenza delle altre sere, stavolta ognuno di loro ha messo quel qualcosa in più che ha bucato lo schermo.

Ciascuna performance è stata carica di energia ed emozione che hanno accompagnato gli spettatori verso la fine, ma solo un dei tanti artisti p stato eletto vincitore, vediamo ora i premi della critica.

I premi della critica

Come di consueto, oltre al vincitore, sono stati nominati i preferiti della critica: il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo va a Rancore con Eden, il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale va a Tosca con Ho amato tutto, il Premio Tim Music va a Francesco Gabbani con Viceversa, il Premio Enzo Jannacci va a , il Premio Lucio Dalla va a Diodato con Fai Rumore, infine il Premio Mia Martini va sempre a Diodato .

Sky annuncia il vincitore un’ora prima

Gaffe per Skytg24, circa un’ora prima dell’elezione del vincitore, il noto tg ha annunciato la vittoria di Diodato nella barra delle flash news. Errore che non è sfuggito al popolo del web che si è scatetato in battute e commenti sul fatto che Skytg24 annunciasse il vincitore prima di Amdeus.

L’annuncio in anteprima di Sky

La notizia è stata poi prontamente rimossa dallo schermo, per poi ricomparire al momento opportuno.

La classifica finale

Accolta tra i fischi del pubblico, ecco la classifica finale:

1. Diodato

2. Gabbani

3. Pinguini Tattici Nucleari

4. Le Vibrazioni

5. Piero Pelù

6. Tosca

7. Elodie

8. Achille Lauro

9. Irene Grandi

10. Rancore

11. Raphael Gualazzi

12. Levante

13. Anastasio

14. Alberto Urso

15. Marco Masini

16. Paolo Jannacci

17. Rita Pavone

18. Michele Zarrillo

19. Enrico Nigiotti

20. Giordana Angi

21. Elettra Lamborghini

22. Junior Cally

23.

Riki

