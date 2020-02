Un pomeriggio di shopping con finale inatteso. Aurora Ramazzotti e Sara Daniele dopo una giornata di shopping tra amiche si ritrovano a dove fare i conti con un piccolo imprevisto che fa divertire i loro fan.

Aurora Ramazzotti e l’imprevisto

Doveva essere un semplice pomeriggio di shopping per la nuova casa di Sara Daniele. Ma si sa, quando due amiche vanno insieme a fare shopping tutto può succedere. E così dei semplici acquisti per la casa si trasformano in un ricco shopping di diversi articoli: casa, vestiario ecc..

A documentare l’intenso pomeriggio di shopping – e riderci su – ci pensa l’amica Aurora Ramazzotti, che come solita fare pubblica sul suo Instagram, l’imprevisto che hanno dovuto fronteggiare.

Le amiche infatti, come visibile nella IG stories di Aurora, sono piene di sacchetti difficili da trasportare per sole 2 ragazze.

Per fortuna, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ci aggiorna, nelle successive IG stories, che tutto è andato per il meglio e che sono riuscite ad arrivare a casa con tutti i loro numerosi acquisti.

L’amicizia tra Aurora Ramazzotti e Sara Daniele

Nei social di Aurora Ramazzotti si evince immediatamente la grande complicità che c’è tra lei e Sara Daniele, forse un giorno sua testimone di nozze.

Le due condividono moltissime cose insieme e ci sono sempre l’una per l’altra.

Aurora di recente aveva anche dichiarato che l’amicizia di Sara l’aveva aiutata in un periodo non facile della sua vita. La giovane Ramazzotti infatti racconta di un periodo di trasgressione per compiacere gli altri e ricercare l’approvazione, per poi capire che la vera trasgressione è comportarsi bene e godersi gli amici, pochi ma veri, tra questi Sara Daniele.

Aurora Ramazzotti in un post dedicato all’amica scriveva “L’amicizia quindi per me è leggerezza. Esserci l’uno per l’altra senza mai dimenticarci chi siamo. Senza mai pretendere di compiacere a tutti i costi, senza mai pretendere e basta. Crescere insieme, imparare cose nuove anche di noi stessi. L’amicizia è un valore aggiunto che decidi tu. Che siano tanti o pochi per me poco importa. E Sara Daniele la conto sulle dita della mia mano, questo è per certo”. Le ragazze sembrano avere un rapporto speciale, che ci auguriamo duri a lungo nel tempo.

