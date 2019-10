Continuano le indiscrezioni sulle possibili nozze in vista per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Dopo le indiscrezioni di Diva e donna, arriva una Instagram story a infittire il mistero.

I primi indizi

Le voci sul possibile lieto evento per Aurora Ramazzotti sono solo di ieri. Diva e donna, infatti, ha riportato la notizia della coppia a cena coi genitori di lui, Goffredo Cerza. Secondo il tabloid, sarebbe un indizio sull’organizzazione delle nozze.

Aurora, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, e Goffredo stanno insieme da tre anni e lei, recentemente, ha dichiarato che è la storia più importante che abbia avuto.

Forte di una carriera professionale lanciatissima, il grande passo potrebbe non essere così impensabile. Lei, tuttavia, sembra giocare un po’ al gatto e il topo con tutti questi pettegolezzi.

Le voci sulla testimone

Ad alimentare questi rumors ci si è messa anche la stessa Aurora, che sulle sue storie Instagram ha risposto ad un tag di Goffredo, il quale ha riportato un articolo di giornale in cui si dava corpo ad un altro gossip. Nel pezzo, infatti, si riportano le indiscrezioni per cui a fare da testimone della sposa sarebbe Sara, la figlia del compianto Pino Daniele.

Aurora e Sara sono amiche da anni, probabilmente anche grazie alla vicinanza professionale dei due padri, Eros e Pino.

Le due sono anche andate insieme ad un concerto di Eros e non è raro vederle sorridenti sui loro profili Instagram. Aurora, tuttavia, ha risposto ironicamente a questo rumor, con un laconico “Non ne so niente, chiedete a lei” condita da un emoji divertita, che la dice lunga su come stia prendendo tutte queste voci.

La storia di Instagram