Eros Ramazzotti in concerto all’Arena di Verona, con una 4 giorni di musica che ha registrato il sold out e un’ondata di emozioni senza tempo per i fan. Immerso nella folla impressionante di spettatori, il volto innamorato della figlia avuta da Michelle Hunziker, Aurora, ad assistere al live insieme all’amica inseparabile Sara. Lei è un’altra ‘erede’ d’arte, figlia del compianto Pino Daniele a cui Ramazzotti ha dedicato il brano Sara. Nel pubblico anche i figli nati dal matrimonio con Marica Pellegrinelli.

Aurora e Sara al concerto di Eros

L’amicizia che lega Aurora Ramazzotti e Sara Daniele ha stregato milioni di italiani, quasi come fosse estensione naturale di quella dei loro padri, Eros e Pino Daniele.

Così la loro presenza al terzo concerto sold out del cantante, all’Arena di Verona, è stata accolta da grande curiosità e attenzione. Le due ragazze si sono lasciate andare sulle note dei più grandi successi dell’artista, che ha dedicato alla primogenita il brano Buonamore: “Aurora, questa è per te“.

In platea i figli avuti da Marica Pellegrinelli

In platea anche i figli che Eros ha avuto dalla ex, Marica Pellegrinelli: Raffaela Maria, nata nel 2011, e Gabrio Tullio, classe 2015. Il live è stato un successo, carico di emozioni e con una ventata di freschezza nel look dell’artista.

Ramazzotti si è presentato sul palco con una cresta e con una energia straordinaria, lasciando senza parole i migliaia di fan intervenuti al concerto. Alla figlia di Pino Daniele, nata dalla seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi, è dedicata la sua canzone Sara.

L’amore infinito per Eros

Aurora Ramazzotti non ha mai fatto mistero dell’amore che prova per suo padre, e la loro è una complicità unica che ha saputo preservarsi nonostante la separazione.

Spesso appaiono su Instagram in divertenti siparietti che arrivano dalla loro quotidianità, dove non mancano mai abbracci e baci.

Il loro rapporto, fatto di tenerezza e condivisione, è molto seguito dai follower che affollano i profili dell’artista e della sua primogenita.