È lui a rendere noti i particolari più intimi e privati della vita dei vip, ma della sua – di vita privata – non si parla mai abbastanza. Eppure, Alfonso Signorini, tra amori durati un ventennio, cambi repentini di vita e carriere, malattie superate e coming out ha un’esistenza strutturata come un romanzo. Ed è innegabile che tra i protagonisti principali ci sia il grande amore Paolo Galimberti, imprenditore e politico che dalla vita di Signorini non è mai uscito di scena.

Il compagno e i rapporti con la famiglia

Galimberti e Signorini hanno cominciato a frequentarsi circa 20 anni fa.

Il compagno del giornalista è un imprenditore (socio di Euronics), presidente dei giovani di Confcommercio, consigliere del CNEL, ma anche uomo chiave nella politica di destra. Galimberti è stato vice presidente tesoriere di Forza Italia in Lombardia. I due non hanno mai nascosto la relazione, Galimberti è dichiaratamente gay, Signorini è stato invece ispirato da questa relazione per fare coming out. In una sua intensa intervista a Verissimo ha dichiarato: “Alla fine ho trovato il coraggio di dire quello che ero grazie all’amore per questa persona”.

Un compagno che è entrato in famiglia: “Mio padre con Paolo ha mantenuto una certa rigidità, non gli ha dato molto confidenza. Mia madre l’ha conosciuto e preso come un figlio”.

Alfonso Signorini

I due stanno ancora insieme?

Una lunghissima storia d’amore, non esclusiva a quanto pare. Signorini ha sempre spiegato come il concetto di coppia monogama non sia il suo, così come non lo è quello del matrimonio. Non ha mai nascosto di aver avuto altre relazioni, anche con una donna. Dopo la leucemia che ha colpito il conduttore del GF Vip nel 2011, i due si sono uniti ulteriormente.

A quanto pare, però, la relazione tra i due pare essersi interrotta nel 2018. Proprio quell’anno, al Maurizio Costanzo Show, Signorini dichiarava di essere single e di essere stato truffato da un uomo misterioso online di cui si era infatuato. A quanto pare, però, Paolo è ancora una persona importante nella vita di Alfonso Signorini e, secondo alcune indiscrezioni, pare che tra i due ci possa essere stato un ritorno di fiamma. Ma questa è una storia che resterà nebulosa, una vicenda che certamente non vedrete sulla copertina di Chi.