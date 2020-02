Si è concluso con un’assoluzione il processo d’appello a Caterina Abbatista, madre di Gabriele De Filippi, il giovane condannato per aver ucciso la sua insegnante Gloria Rosboch.

Assolta solo da una delle due accuse

Caterina Abbatista è stata assolta solo dall’accusa di concorso in omicidio, mentre le è stata ridotta da 14 a 12 mesi la pena per truffa. Il giovane Defilippi aveva infatti elaborato una truffa allo scopo di portare via all’insegnante, che si era innamorata di lui, 187mila euro di risparmi.

Gloria Rosboch è stata uccisa il 13 gennaio 2016 ed è stata buttata in una cisterna a Castellamonte, dove il suo corpo è stato ritrovato il 19 gennaio successivo.