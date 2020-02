Mentre il Coronavirus tiene banco sulle prime pagine di tutti i giornali, arriva la notizia di un miglioramento nelle condizioni cliniche dei due cittadini cinesi ricoverati allo Spallanzani. Intanto il nuovo Coronavirus ha un nome: Covid-19.

Le condizioni della coppia allo Spallanzani

Arriva una buona notizia dall’ospedale Spallanzani dove migliorano le condizioni dei due cittadini cinesi ricoverati per il coronavirus. Il bollettino medico di queste ultime ore rivela che i due, “provenienti da Wuhan e positivi al test, sono tuttora ricoverati in Terapia intensiva. Presentano un lieve miglioramento“. La prognosi resta riservata, ma le capacità respiratorie dell’uomo sono in miglioramento.

Risulta invece negativo il test fatto a una bambina cinese di 9 mesi ricoverata a Prato, rivela la Asl. La piccola è rientrata da Wuhan da nove giorni e i genitori l’hanno portata in ospedale dopo che aveva cominciato ad avere “febbre alta e sintomi che rientrano nei criteri clinici di soggetto a rischio contagio oltre ad essere positiva al criterio epidemiologico“.

Il nome del nuovo Coronavirus

L’Organizzazione mondiale della sanità ha annunciato di aver coniato il nuovo nome per il nuovo coronavirus: è Covid-19.

Il nome è un acronimo: Co come corona, Vi come virus, D come disease, cioè malattia, e 19, l’anno del virus. A rivelarlo il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

