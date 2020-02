Per la seconda puntata di fila, Elena Sofia Ricci torna ospite di Verissimo. Già la scorsa settimana si era raccontata a Silvia Toffanin, rivelando drammatici eventi del suo passato. Questa volta la padrona di casa sposta l’intervista sui temi dell’amore e del rapporto con le figlie.

Elena Sofia Ricci: “Avevo la sindrome da crocerossina“

“Me li sceglievo tutti sbagliati”. Esordisce Elena Sofia e ammette di aver avuto non poche difficoltà nel trovare “l’uomo giusto”, anche a causa della mancanza di una figura paterna di riferimento. “Ero una ragazza complicata e mi trovavo ragazzi da curare.

Avevo la sindrome della crocerossina. Una fesseria, perché non possiamo salvare nessuno; ognuno si salva da solo“, spiega Elena Sofia Ricci alla Toffanin.

Il nuovo film e l’amore per le figlie

Silvia Toffanin prosegue il salotto omaggiando l’attrice con una video-raccolta di immagini delle numerose figure femminili interpretate dall’attrice: “Tra poco uscirà un nuovo film in cui interpreto Rita Levi Montalcini” annuncia la Ricci. “Lei mi ha fatto capire l’amore per i giovani. Sono i nostri figli che devono fare la rivoluzione e cambiare questo Paese. La cultura è l’unica arma che può cambiare il mondo, renderci migliori.

È questo che provo a trasmettere alle mie figlie”.

A proposito delle figlie Emma e Maria, Elena Sofia Ricci ha un’idea ben chiara del suo ruolo come madre: “Ai ragazzi più che con le parole penso si debba insegnare con l’esempio. Io sono una che lavora sodo e spero che loro faranno altrettanto nel futuro”. Prosegue parlando dell’importanza della privacy e di quanto sia necessario che, in un mondo “fatto di sistemi che sembra di essere al grande fratello”, questa debba essere tutelata: “Controllo limitatamente: ai figli va data fiducia, vanno messi nelle loro mani gli strumenti per capire che cosa è giusto e cosa è sbagliato.

Come non farsi del male. Di questo devono essere armati i nostri figli: di autostima e di amor proprio. Solo così riusciranno a difendersi. Non è bello il mondo che stiamo consegnando loro”.

Il rapporto con il marito

La conduttrice sposta, infine, l’attenzione sul rapporto con il marito Stefano Mainetti. Con un tocco di ironia Elena Sofia ammette: “Penso di essere una moglie noiosissima”.

Con visibile emozione racconta il suo amore per il compagno e per la sua musica, definendolo “un artista eccezionale”. Poi ammette: “Doveva amare mia figlia Emma più di me perché io lo sposassi”.

