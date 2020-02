“Memorabile SANREMO 2020!“, sono le parole che Georgina Rodriguez affida ad Instagram per ringraziare Amadeus per l’esperienza che le ha permesso di vivere al suo fianco sul palco dell’Ariston dove ha presenziato nelle vesti di co-conduttrice. Tanta la felicità per la compagna di Ronaldo e tantissimi gli elogi che hanno in poche ore invaso la sua pagina social.

Festival di Sanremo 2020, l’amorevole ringraziamento di Georgina

“Grazie per avermi fatto sentire così a mio agio in occasione della mia prima volta al Festival“, scrive sempre Georgina Rodriguez sulla sua pagina Instagram dove allega anche più scatti che le sono stati rubati proprio mentre si trovava al fianco di Amadeus.

Un primo scatto in cui regala al direttore artistico e presentatore un pensierino della Juventus, l’inizio di un irriverente sketch incentrato sulle fedi calcistiche antagoniste che ha visto da un lato l’interista Amadeus scherzare e ridere di fronte al simbolo della Juventus, Cristiano Ronaldo.

Il tango di Georgina sul palco dell’Ariston

Ma questo non è stato ovviamente l’unico contenuto che Georgina ha pubblicato su Instagram in riferimento alla sua esperienza a Sanremo. Se lo sketch relativo al calcio ha diviso un po’ il pubblico che non lo ha trovato così divertente come forse auspicato dagli autori.

Più uniti invece nel giudicare positivamente la performance che l’ha vista al centro del palcoscenico in un attillatissimo abito per un tango che ha oggettivamente incantato tutto l’Ariston e non solo il compagno Ronaldo che in prima fila si è goduto tutto lo show. Non si può sorvolare nemmeno sul loro tenero bacio, scambiato nel momento in cui la stessa Georgina gli ha portato un mazzo di fiori.

