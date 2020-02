Gianna Nannini è stata ospite della 4° puntata del Festival di Sanremo, dove ha fatto scatenare il pubblico dell’Ariston con un medley dei suoi più grandi successi.

Ma fuori del palco la rocker è stata sempre molto riservata riguardo alla vita privata: ecco cosa sappiamo della figlia Penelope, della moglie Carla e della sua vita a Londra attraverso le sue dichiarazioni.

La fuga dall’Italia per tutelare la figlia

Nel 2010 aveva suscitato grande scalpore la notizia inaspettata che Gianna fosse in dolce attesa all’età di 54 anni. Non erano infatti mancate le numerose polemiche da parte dell’opinione pubblica alla nascita della piccola Penelope il 26 novembre 2010.

A Il corriere della sera aveva dichiarato di aver deciso il nome Penelope perché è come se la piccola avesse aspettato che fosse pronta a diventare madre. La cantante aveva infatti confessato di aver attraversato 3 dolorosi aborti prima della nascita della piccola.

Al fianco di Gianna c’è da ben 40 anni Carla, che poco dopo la nascita di Penelope, ha deciso di sposare, trasferendosi a Londra. La rocker ha preso questa decisione per tutelare la figlia.

Come raccontato nella sua autobiografia “Cazzimiei”, infatti, “Non ci sono leggi, in Italia, che mi garantiscano cosa succederebbe a Penelope se me ne andassi in cielo. Quindi me ne vado in Inghilterra, dove sono rispettata nei miei diritti umani di mamma”.

L’apparizione di Gianna Nannini sul palco dell’Ariston

Nonostante la sua quotidianità si sia spostata a Londra, la cantante non ha rinunciato alla sua carriera in Italia, infatti si è presentata sul palco del Festival di Sanremo per regalare al pubblico un medley dei suoi brani.

Partendo da un nuovo brano in duetto con Coez, la rocker ha poi interpretato i suoi classici: da Meravigliosa creatura a Sei nell’anima.

La performance ha fatto scatenare il pubblico in sala, solitamente molto restio all’alzarsi dalle poltrone per ballare. Ma l’esibizione è stata così travolgente da mettere d’accordo pubblico in sala e spettatori a casa, che hanno complimentato Gianna attraverso i social.

