L’attesa per il Festival di Sanremo 2020 sta per terminare, ma le sorprese dei super ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston non finiscono. Difatti è di poche ore fa la notizia di un altro grande super ospite, amato dal pubblico italiano di tutte le età. Dopo 2 anni dalla sua ultima esibizione sul palco dell’Ariston, la rocker Gianna Nannini ritorna a Sanremo come super ospite. E, per questo suo grande ritorno, presenterà una grande novità: il suo ultimo album La differenza.

Gianna Nannini di nuovo sul palco dell’Ariston

Dopo la conferma data da Biagio Antonacci riguardo la sua ospitata per la serata di chiusura, arriva la conferma di un altro super ospite dal successo internazionale, Gianna Nannini, e la sua esibizione è prevista per la serata di venerdì 7 febbraio.

A diffondere la notizia è stata la stessa cantante, attraverso un breve video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Il brano che porterà sul palco di Sanremo è estratto dal suo ultimo album La differenza, ed inoltre regalerà al pubblico un medley dei suoi più grandi successi. Gianna non è mai stata in gara al Festival di Sanremo, ma ha partecipato sempre come ospite.

Ed infatti, neanche quest’anno gareggerà con le altre canzoni dei big della musica italiana. La sua ultima volta sul palco dell’Ariston è stata nel 2018, edizione diretta da Claudio Baglioni. Ed inoltre, in quell’occasione, aveva duettato con il conduttore nel brano Amore bello.

La Nannini e la sua carriera piena di successi

La rocker italiana lo scorso ottobre ha ricevuto il Premio Tenco 2019, ed orgogliosa di questo importante successo, aveva dato la notizia sul suo account Instagram, scrivendo anche le motivazioni che hanno portato il Club Tenco a conferirle suddetto premio tanto ambito nel mondo della musica italiana: “Ha fatto il suo intimidito esordio al Club Tenco davanti al pianoforte nel glorioso Tenco ’76.

Ma in brevissimo tempo, e in maniera impetuosa, si è affermata abbattendo le staccionate tra la canzone d’autore ed il rock“.

Gianna Nannini ed il suo album realizzato per “fare la differenza”

Il suo ultimo album, dal titolo La differenza, come già anticipato, è stato realizzato a Nashville, Tennessee, luogo di importanti produzioni artistiche dallo stile blues-rock.

Il successo di questo ultimo album è assicurato. E a conferma di ciò parlano i numeri: infatti Motivo, uno dei brani de La differenza, realizzato con il rapper Coez e scritto dalla Nannini, ha già superato 1 milione di visualizzazioni su YouTube.

