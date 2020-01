Biagio Antonacci salirà sul palco dell’Ariston per la serata conclusiva del Festival di Sanremo 2020. È stato lui stesso a confermarlo in un post su Instagram. Il suo intervento sarà l’occasione per presentare il nuovo attesissimo brano.

Biagio Antonacci, attesissimo sull’Ariston

Il cantante Biagio Antonacci conferma l’indiscrezione che lo voleva al Festival di Sanremo. Tramite un post pubblicato su Instagram, l’artista ha rivelato che sarà il super ospite della serata conclusiva del Festival di Sanremo 2020, l’8 febbraio. Già da alcuni giorni si vociferava che il cantante potesse essere uno dei nomi di punta di questa edizione del Festival e lo stesso Amadeus ha dato l’ufficialità a Porta a Porta.

Biagio Antonacci ripercorrerà la sua carriera tramite un medley delle sue canzoni che ne hanno segnato le tappe più importanti. Tuttavia, Antonacci avrà modo di presentare anche il nuovo brano Ti saprò aspettare che è interamente scritto da lui e che fa parte dell’album Chiaramente visibili dallo spazio, uscito il 29 novembre.

Antonacci si aggiungerà agli altri super ospiti che animeranno Sanremo 2020. Alcuni nomi sono già stati svelati. Troveremo Emma, Zucchero, Ghali e Gianna Nannini.

Il post di Biagio Antonacci pubblicato sul suo profilo Instagram in cui annuncia la sua presenza al Festival di Sanremo 2020

Nuovo brano per Biagio Antonacci

A Sanremo, Biagio Antonacci si concentrerà, probabilmente, su Ti saprò aspettare, il cui video porterà molte sorprese. Il 27 gennaio, infatti, è stata rilasciata una clip, girata da Mauro Russo, che mostra la presenza eccezionale anche di Gigi Buffon. Il testo della canzone lascia intendere la possibilità di guardare il mondo attraverso una visione imperfetta. Dopo l’esperienza sanremese, il cantante sarà in tour per molte tappe italiane che vede, di settimana in settimana, l’aggiunta di altre date.

Questo sta a confermare l’affetto che il pubblico nutre per Biagio Antonacci e quindi sarà molto interessante vederlo sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2020, tutti gli ospiti

Il Festival di Sanremo 2020 vedrà l’inizio il 4 febbraio e, naturalmente, sta salendo la febbre da kermesse. La curiosità per vedere Amadeus alle prese con la conduzione, dopo le polemiche delle ultime settimane, e sopratutto la presenza di ospiti d’onore di tutto rispetto rendono questo Festival uno dei più attesi.

Oltre ad Antonacci, sul palco dell’Ariston saliranno Al Bano e Romina Power, I Ricchi e Poveri che si riuniranno dopo 40 anni. Johnny Dorelli, Massimo Ranieri che duetterà con Tiziano Ferro (presente in tutte le serate), Due Lipa, Mika, Lewis Capaldi e Gente de Zona. Prevista anche la presenza di Fiorello e quella delle tanto attese 10 donne tra cui Antonella Clerici e Diletta Leotta.

Approfondisci

Tutto sul Festival di Sanremo 2020

Chi è Lewis Capaldi, ospite internazionale di Sanremo 2020

Ivan Cottini va a Sanremo: “Non dormo dall’emozione”

Sanremo: non solo Foa, anche Mara Maionchi tuona contro Junior Cally

Sanremo, confermato un altro super ospite: il rapper Ghali ci sarà