Circola da qualche giorno la voce sulla conduzione dell’Isola dei Famosi affidata ad Ilary Blasi. La signora Totti si preparerebbe a prendere il ruolo di timoniera ricoperto da Alessia Marcuzzi per ben 5 edizioni. La storica conduttrice ha infatti comunicato che quest’anno non sarà alla guida del reality.

E stando ai rumors sarebbe spuntato già fuori anche il nome dell’eventuale inviato in Hoduras, colui che seguirà i naufraghi da vicino. E non solo, qualcuno avanza anche i nomi dei primi concorrenti in lista. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo il gossip.

Alvin inviato dell’Isola dei Famosi

A lanciare lo scoop pare essere il settimanale Oggi, che non solo dà sempre più per certa la conduzione di Ilary Blasi all’Isola, ma avanza anche il nome del suo braccio destro, Alvin. “Sarà Ilary Blasi la conduttrice della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, dopo la scelta di Alessia Marcuzzi di lasciare il programma. A farle da spalla in Honduras sarà l’amico Alvin” si legge sulla rivista.

Ilary e Alvin, oltre che essere entrambi esperti di reality (lei ha condotto per le prime 3 edizioni il Grande Fratello Vip, mentre lui è già stato inviato per l’Isola) hanno già lavorato insieme.

I 2 si sono ritrovati fianco a fianco anche nell’avventura Eurogames. La voce smentirebbe definitivamente i rumors volevano Can Yaman nelle vesti di inviato.

I nuovi (probabili) naufraghi 2020

Al termine del Grande Fratello Vip, in primavera si prepara a partire la nuova Isola dei Famosi. E dopo le teorie su conduttori e inviati, cresce la curiosità anche sui probabili naufraghi.

Spuntano già 2 nomi, nessuno dei 2 confermati da canali ufficiali al momento, ma che promettono davvero bene.

Si tratta di Marco Baldini, conduttore radiofonico ed ex spalla di Fiorello, che potrebbe cogliere l’occasione per rilanciare il suo personaggio, e Rosanna Lambertucci. La Lambertucci completamente estranea ai reality, è una celebre conduttrice di programmi settoriali dedicati alla natura, un’esperienza che potrebbe rivelarsi davvero utile sull’Isola, nel caso partecipasse.