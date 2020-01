Dopo la bomba sganciata dal settimanale Chi sul presunto ritorno di Can Yaman in tv, nei panni di inviato de L’Isola dei Famosi, un’altra scossa sembra destinata a elettrizzare il dietro le quinte del reality. L’indiscrezione stavolta riguarda il timone dello show: secondo Dagospia, Alessia Marcuzzi sarebbe fuori dai giochi, già lontana anni luce dalla conduzione della prossima edizione e per sua volontà. Al suo posto? Spunta un nome di altrettanto calibro, per alcuni pronto a ‘soffiarle’ lo scettro di padrona di casa.

Alessia Marcuzzi lascia l’Isola

“A Cologno Monzese si sussurra che sora Alessia Marcuzzi abbia deciso dopo ben 5 edizioni di concludere la sua esperienza con L’Isola dei morti di fama.

Una scelta maturata, pare, alla luce di nuovi progetti che la attendono“.

Così Dagospia ha lanciato l’indiscrezione sul presunto addio di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi, format che l’ha vista impegnata negli ultimi tempi e che potrebbe aver scelto di lasciarsi alle spalle in favore di un’altra esperienza.

Archiviate 5 edizioni sotto la sua guida, potrebbe aver scelto di dire ‘no’ al prossimo ingaggio per virare su nuovi orizzonti del piccolo schermo, non ultimo quello che, secondo TvBlog, la vedrebbe pronta a condurre lo Show dei Record.

Per la conduttrice, la cui agenda di impegni si prospetterebbe piuttosto fitta per tutto il 2020, resterebbero in piedi le avventure a Le Iene e a Temptation Island Vip.

L’ipotesi Ilary Blasi

A far quadrare il cerchio delle indiscrezioni potrebbe essere l’ipotesi avanzata da TvBlog circa il nome della sostituta della Marcuzzi. Al suo posto, infatti, secondo il sito potrebbe affacciarsi il volto di Ilary Blasi (che aveva invece rifiutato di tornare il timone del Grande Fratello Vip, poi passato ad Alfonso Signorini).

Dopo l’esperienza di Eurogames, dunque, la moglie di Totti potrebbe agguantare il trono di regina del reality concludendo un contratto per prendere le redini della sua collega.