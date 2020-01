Can Yaman è l’attore turco che ha conquistato i cuori di molte telespettatrici, le quali hanno potuto ammirare l’affascinante 30enne nell’ultima puntata di C’è Posta per Te. Yaman sta riscuotendo i frutti del successo della serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, in onda su Canale 5. Sullo stesso canale potrebbe presto tornare in una nuova veste, molto più appariscente.

Can Yaman soffia il posto ad Alvin?

Nella Mediaset si riflette sul rilancio de L’Isola dei Famosi, affossata dopo un’edizione segnata da scandali e accuse, soprattutto contro la produzione e la conduttrice, Alessia Marcuzzi.

Una delle carte che il nuovo corso sembra considerare è la promozione di Yan Camal a inviato del reality: l’attore ha riscosso molto successo a C’è Posta per Te, dove ha aiutato una giovane donna. A farne le spese potrebbe essere Alvin, inviato per 2 anni, che sebbene molto amato l’anno scorso non ha convinto i telespettatori.

Spunta il nome di Alessandra Mussolini

Le ultime indiscrezioni fanno filtrare che sarebbe in corso una trattativa con Alessandra Mussolini. La politica ed opinionista è stata avvistata da Dagospia insieme all’agente dei casting Nando Muscariello sotto la sede della casa di produzione Magnolia.

Non è chiaro se la Mussolini sia stata contatta per volare in Honduras o partecipare come opinionista, ruolo che ha ricoperto già in altri programmi. Nel 2006 è stata giudice de La pupa e il secchione dove iniziò una vera e propria faida con Vittorio Sgarbi, e in seguito è apparsa in diversi programmi del Biscione come Domenica Live, Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e Buona Domenica.

Cosa si sa de L’Isola dei Famosi

Quel che è certo è che ci vorrà molto impegno per resuscitare un programma che l’anno scorso è praticamente naufragato.

Il timone, ancora una volta, verrà affidato ad Alessia Marcuzzi, o così si dice. Le performance disastrose della 14esima edizione hanno molto segnato lo show, la cui offerta sembra già essere stata rifiutata da Aurora Ramazzotti, Povia e Cristian Imparato.