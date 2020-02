Dopo la fine della storia d’amore con Paola Barale, sembra che Raz Degan sia di nuovo innamorato. La fortunata si chiama Stuart e con lui ha già condiviso molti momenti e luoghi importanti nella vita dell’ex modello. Ma scopriamo qualcosa in più sulla nuova fiamma dell’attore israeliano e sulla loro relazione.

Cosa sappiamo sulla nuova fidanzata di Raz Degan?

La nuova ragazza dell’attore ed ex modello israeliano si chiama Stuart. Grazie ad una foto pubblicata da Raz sul suo profilo Instagram si possono intravedere i lunghi capelli scuri e il bel fisico.

“Credi nella magia? Estate…e la vita è facile”, aveva scritto come didascalia all’immagine, in cui la ragazza era seduta a bordo di una piscina e ammirava l’orizzonte. Oltre a questo non si conoscono ulteriori informazioni sulla donna che ha rubato il cuore all’attore.

Raz Degan svela il suo amore per Stuart: “Lei è una sirena”

Sono davvero lontani i tempi del grande amore con Paola Barale, di cui peraltro ne ha di recente parlato la showgirl? L’attore, sempre molto riservato sulla sua vita privata, durante un’ intervista a Verissimo, lo scorso novembre, ha raccontato qualcosa di più sulla sua nuova storia d’amore: “Lei è una sirena, ma qua entriamo nella vita privata.

Mi sto imbarazzando”. Inoltre, Degan aveva ammesso di aver portato Stuart in Puglia, nel suo trullo. “Le cose che amo mi piace condividerle con chi amo. La mia casa è un posto meraviglioso. Se le è piaciuta? Tantissimo.”A questo punto vi starete chiedendo se è davvero la donna giusta e Raz aveva così chiarito: “Possiamo dire che in questo momento sto bene con lei. Se lei è speciale? Yes!” Infine, aveva ulteriormente ribadito la volontà di mantenere la massima riservatezza.

“Non sono mai stato uno che mette in luce la propria vita privata. Sono un po’ all’antica”.