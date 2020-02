La sposa in questione, questa volta, è la nipote della regina: Beatrice di York, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson. Il matrimonio della principessa Beatrice con Edoardo Mapelli Mozzi, come annunciato su Instagram, avrà luogo venerdì 29 maggio 2020. La Regina ha deciso che la cerimonia si svolgerà presso la Cappella Reale a St James’s Palace e il ricevimento si terrà nei giardini di Buckingham Palace.

Harry e Meghan si presenteranno?

Harry e Meghan Markle, gli sposini reali del 19 maggio di due anni fa, saranno sicuramente nella lista degli invitati del nuovo royal wedding, in quanto cugini della principessa Beatrice.

Come annunciato negli scorsi giorni la coppia ha dichiarato addio alla Royal Family. Se, il giorno delle nozze della cugina di Harry, i due non si presenteranno a Londra non si parlerà d’altro che di loro. Rischia così di passare in secondo piano il matrimonio della principessa. Anche nel caso i due si presentassero il fatto sarà soggetto a notizia. Insomma, qualsiasi cosa decidano di fare, la Markle potrebbe togliere l’attenzione alla sposa.

Di più su Beatrice e Edoardo

La coppia, che si è fidanzata in Italia nel settembre 2019, è composta dai due giovani rispettivamente di 31 e 36 anni.

Lui, Edoardo Mapelli Mozzi, ha origini italiane, ma nasce e studia nel Regno Unito. È figlio di Nikki Shale e del conte Alessandro Mapelli Mozzi ed è un ex sciatore olimpico che ha rappresentato Londra nel 1972. I due si conoscevano da anni, ma è stato il matrimonio della sorella di lei, Eugenia con Jack Brooksbank, a farli rincontrare. Con già un figlio piccolo a carico, Edoardo ha comprato per la principessa Beatrice un anello di fidanzamento da 100mila sterline.

Il post pubblicato sul profilo della @royalfamily

La cerimonia senza telecamere

Le riprese tv non saranno effettuate e le spese non saranno coperte con denaro pubblico. I due sposini sono comunque entusiasti perché gli ultimi a tenere il ricevimento di matrimonio nei giardini di Buckingham Palace sono stati William e Kate nel 2011. Sia Harry e Meghan, sia Eugenia e Jack erano stati celebrati a Windsor.