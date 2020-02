Per il serale di Amici targato 2020 sono previste grandi novità. Vi avevamo già dato conto, da queste pagine, di come la data di partenza della fase finale del talent potesse essere anticipata. Oggi sembra arrivare una conferma che fa il paio con un’altra notizia: il Serale di Amici potrebbe andare in onda di venerdì e cominciare già tra un paio di settimane. Non in primavera come quasi ogni anno avviene.

Amici parte venerdì 28 febbraio?

Sono anni che Maria De Filippi prova a convincere i vertici Mediaset che il sabato non è il giorno ideale per collocare uno show che ha uno zoccolo duro proprio tra i giovani, gli stessi che il sabato sera – tendenzialmente – non sono davanti la tv. Quest’anno, dopo tanti anni, la missione impossibile di spostare il Serale di Amici dal sabato sempre potersi realizzare.

E il merito, in qualche modo, è di Ballando con le Stelle. Secondo quanto riportato da Blogo, il Serale di Amici potrebbe partire già il prossimo venerdì 28 febbraio. La strategia è quella di lasciare finire C’è Posta per Te e anticipare Amici così da evitare la sovrapposizione con il talent della Carlucci, fidelizzare i telespettatori e – eventualmente – solo dopo a gara iniziata, ricollocare Amici al sabato sera.

Maria De Filippi a C’è Posta per te

Spostamenti nella guerra degli ascolti

Se è vero che Amici non affronterebbe Ballando con le Stelle, che lo scorso anno era riuscito a vincere la sfida in più settimane, è altrettanto vero che al venerdì dovrebbe fare i conti con La Corrida su Rai 1. Un programma che raggiunge buoni ascolti e alla cui guida c’è l’“amico di Maria”, Carlo Conti.

Quella che si potrebbe valutare è la possibilità di lasciare Amici al venerdì nel caso di ascolti particolarmente positivi. I nodi verranno sciolti a brevissimo, al massimo nei prossimi giorni. Le maglie del Serale sono state già quasi tutte assegnate.