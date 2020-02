Dopo l’intermezzo Sanremo che ha sbancato tutto in termini di ascolto, C’è Posta Per Te si prepara a tornare in TV dopo la pausa della scorsa settimana. Il programma di Maria De Filippi, come sempre, promette grandi emozioni, straordinarie storie vere e tanto intrattenimento.

Felici i fan del programma di poter riabbracciare la beniamina Queen Mary. Ma ovviamente la curiosità fervente è tutta per gli ospiti della serata, già annunciati dai canali dello show.

Gli ospiti di sabato 15 febbraio

Un rientro col botto quello di C’è Posta Per Te, che questo sabato si gioca grandi nomi.

Anzitutto sarà presente in studio tutto il cast di giudici del talent Tu Si Que Vales. Vecchie conoscenze della De Filippi che ha occupato una di quelle quattro poltrone in giuria. Stiamo parlando di Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, reduce dalla vittoria del programma di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato. Al trio si unisce anche l’attrice Sabrina Ferilli, che a Tu Si Que Vales ha rappresentato la giuria popolare.

Ma non finisce qui: anche Emma Marrone non si ferma un istante. Appena la scorsa settimana la cantante è stata tra i superospite del Festival di Sanremo, e sabato sarà ospite di Maria a C’è Posta Per Te.

E la salentina non sarà sola, bensì al suo fianco ci sarà il papà.

Il successo di C’è Posta Per Te

Con Sanremo che ha fatto ascolti record, in alcuni casi toccando il 50% di stare, Mediaset ha preferito non rischiare e sospendere la consueta programmazione.

Eppure i risultati del programma sono sempre stato più che soddisfacenti questa edizione sfiorando il 30% di stare, con più 5 milioni e 800 mila telespettatori sintonizzati.

Numeri che sembrano garantire un successo clamoroso, anche per questo atteso ritorno.