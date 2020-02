Questo Sanremo di Amadeus che sta facendo parlare di sé già da tempo, lascia presagire ascolti davvero importanti. Un po’ i big in big in gara, un po’ le polemiche in atto, un po’ i super ospiti della kermesse, nonché le 10 donne del Festival, hanno sicuramente attirato l’attenzione degli italiani in questi giorni.

Meglio quindi che la concorrenza corra ai ripari. Mediaset infatti non si è posta il problema 2 volte e decide di rivoluzionare tutta la sua programmazione.

Mediaset sospende i programmi più amati di sempre

Il Festival di Sanremo parte domani e minaccia di mettere a dura prova l’eterna rivale di casa Rai.

La rete del biscione ha quindi preso una serie di decisioni importanti su alcuni dei suoi programmi di punta.

Mediaset sospende per il momento la programmazione di show del calibro di C’è Posta Per Te e Chi Vuol Essere Milionario, prodotti di grandissimo successo, che questa settimana di Festival non andranno in onda come di consueto. Messo in stand by anche il programma di Chiambretti, La Repubblica delle Donne. L’appuntamento, per gli amanti delle due trasmissioni, sarà rinviato alla prossima settimana.

Cosa le sostituisce?

Mentre su Rai 1 andrà in onda Sanremo, Mediaset sostituirà i programmi sospesi con una serie di film, per lo più commedie. La rete del biscione, in occasione dei prossimi Academy Awards, la cui cerimonia è prevista per la prossima domenica 9 febbraio, ha deciso di passare in rassegna anche i film vincitori di Oscar che hanno fatto la storia del cinema.

Anche La Pupa e Il Secchione sarà sostituito da uno speciale del Meglio di La Pupa e Il Secchione.

Le altre reti

Non si pone il problema La7 che lascia letteralmente invariata la sua programmazione della settimana.

Allo stesso modo fa Sky che conferma l’appuntamento con i suoi programmi di punta, quali Masterchef e l’attesissimo finale della serie firmata Paolo Sorrentino, The New Pope.

Ovviamente passato il trambusto sanremese tutto tornerà alla normalità anche su Mediaset.