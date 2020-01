Prima puntata di febbraio nonché ultima prima della pausa sanremese di C’è Posta per Te. La De Filippi ritorna con postini e fazzoletti e con due nuovi ospiti biancazzurri.

Immobile e Malena, sorpresa al fan

Dopo Antonio Banderas, Jhonny Depp e Can Yaman arriva Ciro Immobile. Un poker che non ti aspetti, quello appena elencato, ma la De Filippi sa quanto appeal hanno le sorprese ai tifosi. Nella puntata di sabato 1 febbraio troveremo quindi Ciro Immobile insieme a Jessica Malena. La coppia, sposata dal 2014, ha tre figli: Michela (classe 2013), Giorgia (2015) e Mattia (2019).

I due saranno il regalo speciale per un fan che si troverà, a sorpresa, il proprio idolo dall’altra parte della busta. Lettera inclusa e, manco a dirlo, regalo. Ciro è attaccante della Lazio, Jessica invece è già apparsa in tv nel docureality di Spike Tv, Le Capitane. I due, dopo un aggancio di Immobile su Facebook, hanno chattato per due mesi prima di incontrarsi in un locale di Pescare.

Le storie con i vip funzionano?

Maria De Filippi a C’è Posta per te

Con la coppia Immobile – Malena la parentesi pop, anche per la nuova puntata, è servita nonostante (social network alla mano) le storie più amate e commentate siano quelle a base di corna e abbandoni.

Tradimenti, amanti, orfani, matrigne a cui lanciare anatemi e mariti smidollati battono a tavolino attori e campioni, ma nel minestrone di “C’è Posta” devono esserci tutti gli ingredienti. Anche perché, la ricetta è quella del 30% di share.

I numeri della De Filippi sono incredibili e lei stessa ha dichiarato di come Piersilvio Berlusconi avesse palesato il desiderio di avere C’è Posta per Te in onda tutto l’anno.

La puntata del primo febbraio sarà però l’ultima prima di una breve pausa. I numeri del people show di Maria sono quasi arroganti, ma di fronte a Sanremo persino la De Filippi è costretta a battere in ritirata.