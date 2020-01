Il fine settimana si avvicina e con esso il consueto appuntamento del sabato sera di Canale 5, C’è Posta Per Te. Il people show condotto da Maria De Filippi promette scintille anche per questa terza puntata, già destinata a fare il pieno di ascolti.

Queen Mary si gioca un altro asso, con un nome internazionale quale quello dell’attore spagnolo Antonio Banderas. Ma le sorprese e le emozioni non finiscono qui.

Anticipazioni C’è Posta Per Te

Abbiamo già parlato dell’ospite italiana che sarà protagonista questa settimana a C’è Posta Per Te. Dopo la prima puntata, che ha ospitato Luca Argentero e Cristina Marino, e la seconda che ha visto la partecipazione di Mara Venier, ora è il turno di Giulia Michelini.

L’attrice, volto dell’amatissima Rosy Abate delle fiction, sarà presente in studio per realizzare un desiderio di uno dei destinatari delle lettere di Maria.

Arriva Antonio Banderas

Gli ospiti internazionali continuano a far sognare il pubblico di C’è Posta Per Te. Nelle scorse settimane abbiamo visto la star Hollywoodiana Johnny Depp, attraversare lo studio del people show, e il bel turco Can Yaman.

Ora, ad accettare l’invito di Maria e il candidato all’Oscar Antonio Banderas, che quest’anno si è distinto sul grande schermo con l’ultimo film di Pedro Almodova, Dolor Y Gloria. Ad annunciarlo con un post è proprio il canale Instagram ufficiale dello show. La didascalia che accompagna il video lo introduce così: “Bello, affascinante e pronto a emozionarsi insieme a noi“.

Cresce l’attesa dunque, per una nuova coinvolgente puntata di C’è Posta Per Te.