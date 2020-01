Il pubblico di C’è Posta per Te si prepara alla prossima puntata, datata 25 gennaio 2020, e tra gli ospiti spunta il nome di Giulia Michelini. Le anticipazioni sul nuovo appuntamento con Maria De Filippi rivelano la presenza dell’amata interprete di Rosy Abate, serie che ha incassato un ottimo riscontro in termini di ascolti e gradimento.

Giulia Michelini a C’è Posta per Te

Il prossimo appuntamento con C’è Posta per Te sarà teatro del ritorno di una delle attrici più amate dal grande pubblico: Giulia Michelini. Quella del 25 gennaio si preannuncia una puntata ricca di sorprese, e una di queste ha come protagonista proprio l’interprete di Rosy Abate.

Lo rivela la chicca lanciata dal profilo Instagram ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, che ha solleticato la curiosità dei fan con un antipasto del prossimo parterre.

Dopo Johnny Depp arriva ‘Rosy Abate’

Questa edizione di C’è Posta per Te, ormai giunta alla terza puntata, ha già regalato grandissime emozioni al suo affezionato pubblico. I primi 2 dei 9 appuntamenti previsti in palinsesto hanno visto entrare in scena grandi nomi nazionali e internazionali.

Non si può certo dimenticare l’ingresso di Johnny Depp, il divo di Hollywood che ha incantato i fan di Queen Mary, così come Can Yaman, Mara Venier, Luca Argentero e Cristina Marino.

La programmazione del format di Canale 5 andrà avanti fino al prossimo 14 marzo, con un solo stop previsto per sabato 8 febbraio. Maria De Filippi arginerà così il rischio di intaccare il monumentale bacino di ascolti a causa della fisiologica concorrenza della finale di Sanremo.

Tutto pronto, dunque, per l’atteso arrivo di Giulia Michelini negli studi del people show.

La giovane attrice, celebre volto dei set di Squadra Antimafia e Rosy Abate – La Serie, vanta anche la presenza ad Amici nel ruolo di giudice del talent di Maria De Filippi.