Il Festival di Sanremo è pronto. Tra meno di 24h inizierà la kermesse musicale che finora è stata segnata da polemiche su frasi sessiste e continue accuse da personaggi noti rivolte al presentatore che però non sembra spaventato, anzi. Amadeus, alla vigilia del Festival di Sanremo 2020, rilascia un’intervista divertente e ironica al collega Fiorello nella quale appare sereno nonostante un piccolo imprevisto.

Amadeus pronto per Sanremo

Ieri mattina il presentatore della 70esima edizione del Festival di Sanremo è apparso in una video-intervista di Fiorello con un’occhio leggermente gonfio. Il presentatore di Viva Rai Play inizia quindi l’intervista chiedendo: “Com’è andata questa notte?

– Amadeus risponde sinceramente – Tutto bene a parte questo piccolo orzaiolo”.

Fiorello, con simpatia, gli chiede: “Secondo Lei qualcuno gliela sta tirando? – e Amadeus risponde con altrettanta ironia – No, non ne vedo il motivo. Non lo vedo anche perché ho l’orzaiolo”. Il conduttore del Festival di Sanremo sembra quindi pronto ad iniziare con entusiasmo un grande Festival di musica, così come promesso, e lasciarsi alle spalle polemiche e accuse che l’hanno preceduto.

La differenza tra Amadeus e Baglioni

La video-intervista continua con battute divertenti ma anche rivelazioni importanti.

Fiorello continua a stuzzicare il futuro presentatore facendo paragoni con quello passato: “A quest’ora Baglioni era lì a provare il suo repertorio, perché cominciava a provare alle 6 del mattino e lo provava fino alla sera. Tu che repertorio hai? Che provi?”. Amadeus si lascia coinvolgere dal gioco di Fiorello e risponde: “Io niente, sto qui a tavola con te. Però non raccontiamo tutto quello che faremo”, su questa affermazione Fiorello ci tiene a precisare: “Io ti sto vicino ma non è detto che io faccia qualcosa, diciamolo”.

Fiorello aiuterà Amadeus?

Impossibile poi non tornare alle polemiche sul ‘passo indietro‘ delle vallette di Amadeus. In vista della prima conferenza stampa, Fiorello chiede: “Quando è la prima conferenza stampa? Cosa diremo?” e Amadeus risponde con una soluzione insolita: “Io vado con la mascherina così non parlo. Meno parlo, meglio è” Ma Fiorello vuole aiutare l’amico e collega presentatore e lancia una proposta: “Sarà una conferenza bellissima. Posso venire? Voglio mettermi vicino a te, dietro di te. Appena tu stai per dire qualcosa di…, io ti infilo qualcosa”.

Insomma un siparietto simpatico che preannuncia un Festival divertente e pieno di colpi di scena, così come è stato finora vista le numerose polemiche. Chissà se le polemiche saranno solo un lontano ricordo o protagoniste del Festival di Sanremo 2020, lo scopriremo di sicuro nei prossimi giorni.

Approfondisci

Tutto sul Festival di Sanremo 2020

Amadeus sicuro sul Festival: “Fidatevi, sarà un Sanremo di grande musica”

Sanremo, parla Amadeus: “Dormo come un sasso, non accetto di passare per sessista”

Accuse ad Amadeus, Sabrina Salerno dice la sua sulla questione