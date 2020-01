Mancano ancora 2 settimane al Festival di Sanremo ma la polemica è già scoppiata nei suoi toni più accesi e violenti. Nel mirino le parole spese da Amadeus, direttore artistico della 70esima edizione, nei confronti di Francesca Sofia Novello nel corso della conferenza stampa tenutasi a Sanremo qualche giorno fa. Parole che gli sono costate accuse di sessismo, un’infinità di critiche sui social e che hanno suscitato forti reazioni anche dal mondo dello spettacolo.

Di ieri le parole di Amadeus che, tornando su quelle parole, ha voluto chiarire il malinteso. Di oggi invece, la risposta della moglie Giovanna Civitillo che spezza una lancia in favore del compagno.

Le parole di Amadeus e le accuse di sessismo

“Mi dispiace che sia stata interpretata malevolmente la mia frase, sono stato frainteso“, sono state le parole rilasciate ieri all’Ansa da Amadeus in relazione ad una frase spesa nel corso della conferenza stampa nell’intendo di presentare al pubblico e alla stampa le donne del suo 70esimo Festival di Sanremo. “Capacità di stare accanto a un grande uomo, stando un passo indietro“, è parte della frase incriminata e presa di mira sui social e non solo, costata fortissime accuse ad Amadeus.

La difesa della moglie Giovanna Civitillo

“Un passo indietro” che non piace, che è facilmente fraintendibile ma sul quale ha voluto spendere parole di spiegazione Amadeus. Di oggi anche le parole della sua compagna, Giovanna Civitillo che via social ha voluto rispondere alla valanga di critiche che ha travolto il compagno: “Io Giovanna Civitillo. A volte ‘un passo avanti’. A volte ‘un passo indietro’. Spesso Accanto ma soprattutto la cosa più importante SEMPRE SEMPRE FELICE. Purtroppo o per fortuna mio marito è poco social, e a me diverte avere un profilo di coppia, fatto proprio così e che gestisco io“.

Anche Francesca Sofia Novello dalla parte di Amadeus

A favore di Amadeus ha voluto esprimersi anche la stessa Francesca Sofia Novello che sul proprio profilo di Instagram ha voluto dichiarare, nelle stories: “Mi avete scritto in tantissime e vorrei rispondere così: penso che l’introduzione che mi ha rivolto Amadeus sia stata purtroppo fraintesa“. Sempre la Novello, spiegando il malinteso: “Non credo che sia il passo avanti o indietro ad assicurare e a garantire il ruolo della donna.

Mi fa ridere tutto questo tam tam, però fa parte del gioco“. In chiusura: “Il Sanremo che ha immaginato Amadeus è incentrato sulla valorizzazione delle donne in tutte le diverse sfumature e sfaccettature. Pace e amore a tutti quanti“.