Non si ferma un istante Romina Power, dopo l’apparizione a Sanremo al fianco dell’ex marito Al Bano, racconta le cronache dal set. Buon sangue non mente e la figlia dell’attore Tyrone Power torna al cinema, per il regista messicano Guillermo Del Toro.

La Power ha documentato tutto attraverso il suo profilo Instagram. Nello scatto pubblicato dalla cantante è davvero difficile riconoscerla. Il post, come è facile intuire, ha scatenato tantissimi commenti da parte degli utenti e i follower di Romina.

Romina sul set di Del Toro

Il progetto in cui è stata coinvolta Romina Power la entusiasma tantissimo.

Il film si intitola Nightmare Alley ed è l’ultimo film diretto dal visionario Guillermo Del Toro, premio Oscar per La Forma dell’Acqua. Romina qui ha un piccolo ruolo, che la riporta indietro nel tempo fino ad inizio secolo.

Lo scatto rubato mostra una Romina irriconoscibile, perfettamente a suo agio, nel look dei ruggenti anni ’20, tutta lustrini e acconciatura deliziosa, con un drink tra le mani, davvero una femme fatale. “Sul set di Nightmare Alley sorseggiando un Martini analcolico”.

I commenti dei follower

Poi è la volta di uno scatto al fianco del regista.

Poco dopo, infatti, la Power pubblica una foto con Guillermo Del Toro e scrive a margine: “Sul set del vincitore Oscar Guillermo del Toro . Il suo nuovo film, Nightmare Alley“.

Tantissimi gli apprezzamenti da parte del web, che ha commentato le foto con “Wow” e “La bellezza”. A quanto pare il nuovo look di Romina ha fatto davvero centro. E non manca il commento della figlia più piccola Romina Carrisi, che semplicemente risponde con un emoticon cuoricino. Sicuramente il pubblico è rimasto sorpreso.

Quali altri progetti e sorprese ha in serbo la nostra Romina per noi?