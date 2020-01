“Io e Romina ci saremo” aveva annunciato Al Bano parlando di Sanremo 2020. La coppia musicale più amata di sempre tornerà all’Ariston, quello stesso palco che li ha visti protagonisti di tanti successi, come super ospiti.

La loro esibizione è sicuramente una delle più attese di questa 70esima edizione e a quanto pare riserverà ai fan una straordinaria sorpresa. La stessa Romina sembra carica di entusiasmo questa volta e commenta la notizia con gioia.

Romina Power e Al Bano, insieme a Sanremo

Non è la prima volta che gli ex coniugi rivesto il ruolo di super ospite al Festival della Canzone Italiana.

Già 5 anni per suggellare il loro ritorno sulle scene da partner artistici fece sognare l’Italia intera sulle note di Felicità.

Ora c’è un ulteriore stimolo per Al Bano e Romina nel salire su quel palco, ovvero il lancio del loro ultimo inedito. Il brano, vanta l’illustre partecipazione di Cristiano Maglioglio, è il primo che mette entrambi d’accordo dopo ben 25 anni. Plausibile quindi l’esuberanza della Power che non vede l’ora di cantarlo insieme a Carrisi nel tempio della musica italiana, l’Ariston.

La canzone si intitola Raccogli L’Attimo e dà il nome all’omonimo album in uscita di Al Bano e Romina e attorno a questo brano, inutile dire, che si è già creata una gran curiosità.

La promessa di una grande sorpresa

Che Romina non stia nei panni, aspettando questa fatidica esibizione al fianco di Al Bano, si evince anche dalle sue dichiarazioni rilasciate all’Ansa. Pur non volendo spoilerare troppo, Romina Power rivela al pubblico che ci sarà una grande sorpresa.

“Sono felice di partecipare come ospite d’onore insieme ad Al Bano alla 70esima edizione di Sanremo il 4 Febbraio” afferma Romina.

“Ed in quella occasione presentare in anteprima il nostro nuovo singolo ‘Raccogli l’attimo’ scritta con Cristiano Malgioglio“. Poi ha aggiunto: “Il primo brano a trovarci d’accordo dopo 25 anni e che da il via al nuovo album omonimo”. Infine conclude: “E inoltre ci sarà una grande Sorpresa!!!“.