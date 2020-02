Silvia Provvedi ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla sua gravidanza al giornale Chi. Incinta del suo compagno, l’imprenditore Giorgio De Stefano, la cantante ha fatto qualche confidenza sulla gravidanza ed ha dichiarato che lei e il compagno hanno già deciso il nome.

La gravidanza non era programmata

Si tratta della prima gravidanza per la cantante e showgirl diventata famosa, insieme alla gemella Giulia, grazie a programmi televisivi come XFactor (2012), L’isola dei famosi (2015) e il Grande Fratello Vip (2018). La notizia della sua dolce attesa era stata pubblicata dal giornale Chi qualche settimana fa, ma in questi giorni sono state rilasciate altre dichiarazioni.

Silvia, infatti, racconta come, lei e il suo compagno non fossero alla ricerca di un figlio: “A giugno diventerò mamma, per la felicita di tutta la mia famiglia e del mio compagno. Questo bambino non l’abbiamo cercato, ma è arrivato perché è il frutto di un grande amore.”

Questa inaspettata gravidanza è la prova della ritrovata serenità di Silvia con il compagno Giorgio De Stefano, dopo la burrascosa relazione con Fabrizio Corona.

Il nome del bambino

Non c’è ancora nessuna notizia ufficiale, solo indiscrezioni, su quale sarà il sesso del bambino, ma i futuri genitori hanno rilasciato al settimanale Chi un’idea piuttosto chiara su quale sarà il nome del bebè: “Stiamo ancora discutendo su quest’aspetto, diciamo che al momento i nomi in pole position sono due.

Se sarà maschio si chiamerà Andrea, se sarà femmina, invece, Benedetta. Il sesso voglio scoprirlo con calma e lo farò insieme ai miei genitori a Milano“.

Le dichiarazioni di Silvia non finiscono qui, la showgirl ha infatti voluto parlare anche del matrimonio. Sembra che la gravidanza abbia avvicinato la Provvedi all’idea del matrimonio:“Non mi è ma interessato il matrimonio, anche se, adesso che sono incinta, ho cambiato prospettiva e lo considero in maniera più dolce.

Diamo però tempo al tempo”.