Una lieta notizia per Silvia Provvedi. L’ex partecipante dell’Isola dei Famosi, infatti, è stata fotografata mentre festeggiava in un ristorante di Milano insieme alla sorella Giulia e al compagno Giorgio De Stefano ed è chiaramente apparsa in dolce attesa.

Silvia Provvedi, le foto di Chi

Silvia Provvedi in dolce attesa. La componente de Le Donatella sta vivendo un periodo molto felice dato che aspetta un figlio da Giorgio De Stefano ed è ormai al quinto mese di gravidanza. A riportare l’esclusiva è stato Chi, che ritrae la Provvedi con forme generose. Secondo le indiscrezioni riportate invece da Spy, la Provvedi aspetterebbe una bambina.

Inoltre, lei e il compagno Giorgio De Stefano avrebbero preso una nuova casa a Milano, magari dove poter far crescere la nascitura. E, i due, starebbero pensando anche al matrimonio.

Già da settimane si rincorrevano voci su una presunta gravidanza di Silvia, spiata dai suoi followers attentamente su Instagram ma le foto col pancino tolgono ogni dubbio.

Le nozze nel futuro di Silvia Provvedi

Silvia Provvedi sta vivendo un periodo lieto. La nascita della bambina è prevista per i primi di giugno e poi, lei e Giorgio, probabilmente, celebreranno le nozze a Modena, città natia delle gemelle.

Tra loro c’è un amore molto intenso e De Stefano ha aiuto Silvia uscire dalla burrascosa esperienza vissuta con Fabrizio Corona. Qualche tempo fa, la giovane dichiarava: “Lui è una persona speciale per me, l’ho conosciuto prima di entrare nella Casa e mi ha rapito il cuore. È una persona con dei valori, dei principi. Sto vivendo un bel momento”.

Silvia, in questi mesi, ha voluto mantenere il riserbo su questa sua storia ma ora, con gli scatti del settimanale, la ragazza può manifestare tutta la sua gioia per la futura maternità e l’amore per Giorgio, conosciuto a Ibiza ancor prima della partecipazione della Provvedi al Grande Fratello Vip 3.