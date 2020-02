Caterina Balivo è ormai un volto noto della televisione italiana, che con Vieni da me fa compagnia a tanti telespettatori nel pomeriggio di Rai 1 dal 2018.

A pochi giorni dal suo quarantesimo compleanno la conduttrice si è raccontata in un’intervista concessa a Today, dichiarando di desiderare un terzo figlio, ma di temere uno sconvolgimento degli equilibri familiari.

Caterina Balivo e il desiderio di un terzo figlio

Negli ultimi tempi i fan di Caterina Balivo avevano notato un cambiamento fisico nella conduttrice che li aveva spinti ha pensare che fosse nuovamente incinta. La Balivo ha recentemente smentito le supposizioni dei suoi ammiratori ed ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Oggi in cui ha spiegato i motivi per i quali al momento non progetta una gravidanza.

La conduttrice ha parlato di un conflitto tra il cuore, che le farebbe desiderare un altro bambino immediatamente, e la testa che le impone di pensare alla figlia ancora piccola ed agli impegni lavorativi. Caterina è inoltre consapevole che probabilmente suo marito non sarebbe d’accordo con l’eventualità di una terza gravidanza. A spiegarlo è proprio lei: “Un altro figlio sarebbe bellissimo, lo farei domani.

Ma significherebbe ancora una volta inseguire il tempo, lavorare sugli equilibri familiari. Sarebbe ancora mettere da parte mio marito e con Cora, la piccola, siamo appena usciti dallo tsunami del secondo figlio. Sarebbe anche togliere attenzioni ai bambini che ho. Su questo tema, cuore e testa sono in conflitto“.

Insomma i dissidi interiori sull’argomento sono parecchi, certamente, però, i fan si sbagliavano, poiché per il momento Caterina si godrà i suoi 40 anni insieme ai due bambini e a Guido.

Una donna di successo alla soglia dei 40 anni

Una carriera ricca di successi quella di Caterina Balivo, conduttrice di numerosi programmi Rai e ormai figura consolidata della televisione italiana.



La Balivo nasce a Napoli e cresce in provincia di Caserta, vive il suo esordio televisivo attraverso la partecipazione a Miss Italia nel 1999, classificandosi terza. Dopo il concorso di bellezza Caterina muove i suoi primi passi nel mondo della Tv, prima come valletta e successivamente come conduttrice. Oggi, alla soglia dei suoi 40 anni, la conduttrice vive un momento professionale soddisfacente e conduce uno dei programmi di punta del pomeriggio di Rai1, Vieni da me.

La trasmissione sta raccogliendo ottimi risultati di share, tanto da guadagnarsi nella settimana sanremese i complimenti in diretta del neodirettore di Rai1 Stefano Coletta.



La vita privata della Balivo è abbastanza nota: la conduttrice è sposata dal 2014 con il manager finanziario Guido Maria Brera, dal quale ha avuto due figli, Guido Alberto nel 2012 e Cora nel 2017.