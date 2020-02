Siamo abituati a vederli bellissimi nei film di Hollywood o sui palchi a cantare ma spesso attori, musicisti e politici nascondono storie di incidenti più o meno gravi che, ad esempio, hanno causato loro la perdita di una o più dita. Scopriamo alcuni di questi volti, tra cui Johnny Depp, Christian Bale e Lindsay Lohan, e le curiosità legate agli incidenti che li hanno coinvolti.

Christian Bale: persa una falange in un incidente in moto

Sono tanti i personaggi dello show business che avrebbero perso o danneggiato le proprie dita. Secondo quanto si apprende, la star di Pirati dei Caraibi Johnny Depp avrebbe perso la punta di un dito tagliandosi con delle bottiglie durante una delle liti con Amber Heard.

La stella della saga sul Cavaliere Oscuro Christian Bale ha perso una porzione di falange superiore durante un incidente in motocross e la curiosità è che lui stesso si sarebbe reso conto della gravità dell’incidente in un secondo momento.

James Doohan, attore nella vecchia saga di Star Trek, si è ritrovato senza il dito medio della mano destra a causa di un incidente in Normandia, durante la seconda guerra mondiale.

Matthew Perry, all’età di 3 anni, ha avuto un incidente che lo ha privato della parte superiore del dito medio della mano destra, chiudendolo accidentalmente nella portiera di un’auto. L’esplosione di una granata aveva causato la perdita di due dita nella mano sinistra a Boris Yeltsin. Il politico russo ha sempre però evitato di mostrare l’arto nelle uscite pubbliche.

Lindsay Lohan, storia a lieto fine

Ad Hollywood gli attori che hanno avuto a che fare con incidenti capaci di privarli di un dito o parte di essi continuano.

Vince Vaughn, star di molte commedie, all’età di 17 anni è stato coinvolto in un incidente d’auto perdendo la punta del pollice destro. Daryl Hannah ha confessato di aver nascosto la perdita di una falange attraverso l’utilizzo di protesi sui set cinematografici.

Leggendario il dito medio destro del chitarrista Jerry Garcia, perso durante un incidente con l’ascia da bambino. Avvolta nella leggenda la causa della perdita di una falange dell’indice della mano sinistra dell’attore Telly Savalas. Secondo alcune fonti, l’avrebbe perso nella Seconda Guerra Mondiale, per altre a causa di un morso di un topo da piccolo.

Storia a lieto fine per Lindsay Lohan. La ragazza ha perso la falange dell’anulare durante un incidente in barca in Turchia ma è riuscita a recarsi per tempo in ospedale per farselo riattaccare e salvare il dito.