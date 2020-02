Un’intervista davvero toccante quella che ha avuto per protagonista Luca Ward, l’attore e doppiatore romano che nello studio di Caterina Balivo a Vieni da me si è lasciato andare a importanti confessioni sulla sua vita privata facendo commuovere la conduttrice stessa.

Luca Ward ospite a Vieni da me

Un riassunto breve ma particolarmente commovente quello di Luca Ward in quel di Vieni da me che, di fronte a Caterina Balivo, ha voluto aprirsi a 360° sulla sua vita privata senza tralasciare i momenti più difficili della sua vita. Racconti con gli occhi velati che hanno fatto anche velatamente commuovere la dolce Caterina Balivo, provata dalla confessione dell’attore romano.

“Mia figlia per 5 anni non ha voluto vedermi – racconta Luca Ward alla Balivo, parlando della figlia che ai tempi soffrì molto per la separazione dei suoi genitori – Guendalina ha sofferto molto quando mi sono separato da sua madre. Poi sono riuscito a ricucire il rapporto“. Un matrimonio il loro, quello tra Luca Ward e Claudia Razzi, durato per ben 25 anni.

La perdita di un figlio

C’è però una parentesi particolarmente sofferente per Ward che apre parlando proprio dei figli.

Dopo la separazione dalla moglie Razzi, Luca Ward si è legato sentimentalmente all’attrice Giada Desideri dalla quale ha avuto altri 2 figli, Lupo e Luna. Come lui stesso racconta però, dopo Luna ci sarebbe dovuto essere un terzo figlio: “Dopo Luca ci sarebbe stato un terzo figlio, è successo 4 anni fa, l’avremmo chiamato Leone. Però, purtroppo, dopo poche settimane è andato via“. Una confessione molto dolorosa quella di Ward che ha commosso anche Caterina Balivo, in evidente difficoltà di fronte al doppiatore.