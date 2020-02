Le previsioni del meteo per il weekend di San Valentino fanno ben sperare coloro che vogliono festeggiarlo all’aria aperta, con qualche gita fuori porta decisamente fuori stagione. Sull’Italia infatti sta tornando l’alta pressione e con essa tempo stabile e temperature anomale.

Le previsioni per San Valentino

Ci siamo lasciati alle spalle il gennaio più caldo di sempre, ma l’andazzo di febbraio non sembra molto diverso. Niente inverno, temperature decisamente sopra la norma disturbate solo da eventi anomali come la maxi tempesta Ciara. Per questo non stupisce che le previsioni per San Valentino non siano in linea con quanto ci si aspetta da metà febbraio.



Per gli esperti de IlMeteo.it però non sarà neanche un perfetto venerdì 14: una perturbazione rovinerà qualche piano, portando piogge soprattutto sugli Appennini e il Sud Italia. Tempo migliore al Nord e comunque temperature più alte che si arriveranno anche a 18°.

Nel weekend torna l’alta pressione

Lasciato alle spalle il venerdì degli innamorati, il weekend vedrà il ritorno dell’ormai celebre “gigante anticiclonico“. Tornerà di nuovo sull’Italia a partire da sabato, regalando bel tempo su tutto il Paese. Come ormai abbiamo imparato, con l’alta pressione viene rilanciata l’allerta nebbia nella Val Padana.



Per gli esperti, non dovremo temere altro se non qualche annuvolamento sulla fascia adriatica e alcune fredde ore notturne. Neanche fosse metà febbraio, verrebbe da dire.

Domenica sarà più nuvoloso

Non si può parlare di drastici cambiamenti, ma per IlMeteo.it la giornata di domenica 16 sarà un po’ diversa. Nell’alta pressione si aprirà qualche crepa che favorirà infiltrazioni di aria umida e con essa nubi al Nord e nelle zone tirreniche settentrionali. Previste deboli piogge in serata sul Ponente Ligure, così come ancora nebbie nelle pianure settentrionali.



Calano leggermente le temperature, che tuttavia non cambieranno il sostanziale quadro del weekend, fatto di altro bel tempo e un caldo decisamente anomalo per il periodo.