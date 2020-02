L’attrice americana Shannen Doherty, conosciuta ai più per il ruolo di Brenda in Beverly Hills 90210, aveva dato una notizia che ha scosso i suoi numerosi fan.

Il cancro al seno che ha combattuto nel 2015 è tornato, ma questa volta è al 4° stadio. Attraverso un commovente post su Instagram, ringrazia i fan che le mandano messaggi di sostegno.

La terribile notizia che aveva scosso gli spettatori

All’interno della trasmissione Good Morning America, la bella attrice aveva rivelato ai telespettatori il suo problema di salute, sapendo che la notizia sarebbe prima o poi uscita.

“E’ successo tutto nel giro di pochi giorni. Il cancro è tornato, sono al 4° stadio – confessa Shannen – Non credo di averlo ancora metabolizzato. E’ una pillola amara da ingoiare”.

La donna fa riferimento al cancro al seno che l’aveva colpita 5 anni fa e con cui ha combattuto tenacemente, tenendo aggiornati i suoi fan sulle sue condizioni di salute attraverso i social. Ma ora il brutto male è tornato e l’attrice si sta preparando alla nuova battaglia, senza nascondere le sue paure.

L’emozionante post sui social e il messaggio di speranza

Shannen ha voluto ringraziare attraverso l’ultimo post di Instagram i numerosi follower che hanno seguito la sua intervista e che le hanno dimostrato affetto e vicinanza in questo terribile momento della sua vita.

“Voglio ringraziare tutti voi per l’amore, le preghiere e il sostegno. Scaverò in profondità per la forza interiore di cui ho bisogno per affrontare tutto. Prego di fare tutto con dignità e grazia. Ho così tanto da dire. Per ora, sappiate quanto mi state aiutando a sollevarmi” si legge nella didascalia all’immagine di lei a cavallo.

In un altro post sul social l’attrice ha utilizzato una vignetta di Snoopy per lanciare un bel messaggio di speranza indirizzato a tutti quelli che stanno attraversando un momento simile: Charlie Brown afferma “Viviamo una sola volta”, ma Snoopy lo corregge “Sbagliato! Moriamo una sola volta. Viviamo ogni giorno”.