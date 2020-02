Alessandro Cecchi Paone è stato ospite di Mattino 5 per parlare di quanto accaduto al GF Vip, dove Pago avrebbe rivolto delle accuse omofobe a Licia Nunez. Tuttavia, il giornalista è stata protagonista di un fuori onda mostrato da Striscia la notizia in cui si scaglia contro i tecnici della trasmissione. Dopo la pesante lite con Daniela Martani, il giornalista perde nuovamente la pazienza.

La sfuriata di Alessandro Cecchi Paone

Alessandro Cecchi Paone ha preso parte a Mattino 5 dove ha perso le staffe con i tecnici della trasmissione, secondo quanto trapela da un fuori onda di Striscia la notizia.

Questi, per il giornalista, non avrebbero garantito e ripristinato in tempi brevi il collegamento video con la trasmissione. Nello specifico, dal video mostrato dal tg satirico di Antonio Ricci, l’audio del collegamento cade più volte e Cecchi Paone diventa una furia. Ecco le sue parole: “Ma com’è possibile che non ci sia una ca**o di linea che tenga? Manco fossimo in una televisione locale. Ogni santa volta c’è un problema, non è possibile, devo parlare con la direzione generale”.

Per il Cecchi Paone, questo sarebbe un problema che si ripete sempre, ogni volta che è in collegamento da Roma.

La situazione si è fatta incandescente, con l’uomo che si è scagliato contro uno dei tecnici “È inutile che sta qui a guardare, cambiate mestiere. Non lo sapete fare. Non sono nervoso, sono efficiente. Voi no”.

Come mantenere la calma e gestire lo stress livello Cecchi Paone: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/il-fuorionda-di-cecchi-paone-a-mattino-cinque_65277.shtml Gepostet von Striscia la notizia am Donnerstag, 13. Februar 2020

A Mattino 5 per parlare del GF Vip

Non è la prima volta che Alessandro Cecchi Paone perde le staffe in diretta. A Striscia la notizia sono stati mostrati dei momenti “amarcord” che riguardano la sfuriata del 2001 durante la premiazione dei Telegatti, quando si scagliò contro la vittoria del Grande Fratello contro Superquark e il suo La macchina del tempo.

Il giornalista, oltretutto, era presente al cospetto di Federica Panicucci a Mattino 5 proprio per parlare del Grande Fratello Vip e, nello specifico, del caso che ha coinvolto Pago e le sue accuse verso Licia Nunez. Il cantante non gradirebbe l’amicizia nata tra la fidanzata Serena Enardu e l’attrice e si sarebbe lasciato andare a considerazioni offensive verso la sua compagna d’avventura. La stessa Barbara Eboli, compagna di Licia, ha definito gravi le parole di Pago affermando: “Pago è omofobo e maschilista”.