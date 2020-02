Michelle Hunziker si è confidata con i suoi fan in alcuni video sui social, parlando delle difficili domande che le figlie stanno iniziando a porsi. In un momento di relax la showgirl svizzera ha raccontato ai suoi parrucchieri e ai followers di Instagram che la sua terzogenita Celeste l’ha interrogata su temi religiosi ed ha affermato di voler morire per conoscere Dio.

Le domande di Sole e Celeste

Michelle Hunziker tende spesso a interagire con i suoi fan attraverso le storie di Instagram, mostrando la sua vita e riportando cosa succede nelle sue giornate.

Recentemente la showgirl si è mostrata mentre era dal parrucchiere e raccontava proprio a chi le stava intorno le strane domande esistenziali che le sue due bimbe le hanno posto mentre erano in automobile.

“Cos’è l’eternità?”, uno dei quesiti ai quali Michelle si è trovata a rispondere mentre guidava in una mattinata qualunque. La conduttrice era basita, ma al contempo divertita nel raccontare questo momento sicuramente suggestivo vissuto con le sue bambine.

La Hunziker ha tre figlie, Aurora di 23 anni, avuta dalla sua precedente relazione con Eros Ramazzotti, Sole e Celeste di 6 e 4 anni, avute dall’attuale marito Tomaso Trussardi.

Proprio le due più piccole, che probabilmente stanno attraversando una fase particolare della crescita, hanno messo Michelle in difficoltà, ponendole interrogativi esistenziali ai quali spesso nemmeno gli adulti sono in grado di rispondere.

Celeste spiazza Michelle

“Mamma allora io voglio morire perché voglio conoscere Dio”, questa la conclusione alla quale la piccola Celeste è giunta dopo le risposte di sua madre Michelle. Frasi che turbano sicuramente l’animo di un genitore, ma che è possibile aspettarsi da un bambino che sta maturando, riflettendo su quesiti ai quali non sa dare spiegazioni.

“No amore, devi vivere bene questa vita sulla Terra”, così Michelle ha concluso il discorso con le sue figlie, incitando la bambina a non preoccuparsi della morte e a pensare alla vita sulla Terra.