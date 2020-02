Dopo 3 anni di sold-out nei teatri di tutta Italia, lo spettacolo del trio toscano più amato dal pubblico sbarca in prima serata sul piccolo schermo. Lo show di Panariello, Conti, Pieraccioni andrà in onda oggi, venerdì 14 febbraio, su Rai1, alle 21.25.

Il primo spettacolo 25 anni fa

Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni hanno fatto il loro debutto insieme per la prima volta 25 anni fa. L’alchimia, personale e professionale tra gli attori si è tramutata anche in una splendida amicizia. La sintonia e l’affiatamento del trio non sono sfuggiti agli occhi del pubblico, che ha ampiamente dimostrato di apprezzare questo mix esplosivo di sorrisi, emozioni, eleganza e passione.

Il successo incassato da Lo Show ha sicuramente contribuito ad affermare la loro reputazione di mostri sacri dello spettacolo italiano.

Dai teatri all’Arena di Verona

Il varietà fatto di gag, imitazioni e travestimenti, era inizialmente destinato a calcare il palco dei teatri. Ben presto però, dato l’esito positivo, è stato spostato nei palazzetti dello sport, più capienti, fino ad arrivare alla rappresentazione all’Arena di Verona. Oggi arriva, infine, il grande regalo al pubblico italiano.

L’evento, che era già nell’aria da qualche tempo, sarà per gli artisti la perfetta chiusura di 3 anni di successi.

“Condurre Sanremo insieme? Mai dire mai“

I 3 amici si sono incontrati con i giornalisti in un ristorante di Roma. All’incontro, riportato dall’Ansa, era presente anche Stefano Coletta, direttore di Rai1 e ormai designato “uomo dei record”, a seguito degli ascolti registrati durante la settimana di Sanremo. Proprio a proposito dello spettacolo dell’Ariston, arriva la prevedibile domanda: “ma voi lo condurreste un Festival insieme?“. Il primo a rispondere è Conti che scherza “Ma, forse fra altri 25 anni, chissà mai dire mai”.

Coletta sembra non dispiacersi all’idea del trio toscano sul palco più famoso d’Italia: “sicuramente loro lo farebbero molto bene”. Pieraccioni appare, invece, il più risoluto: “Io l’ho già fatto Sanremo, Dio me ne scampi e liberi“.