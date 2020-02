Sarebbe stato Alberto Dandolo a lanciare l’indiscrezione, attraverso la sua rubrica su Oggi: Sylvie Lubamba potrebbe essere tra i prossimi concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Al momento del reality avventuroso, che saluta la sua storica timoniera, si hanno davvero pochissimi informazioni ufficializzate. Tanti i rumors, a partire dalla nuova conduttrice che potrebbe essere, secondo le voci più acclarate, Ilary Blasi. Intanto la curiosità cresce sul futuro cast e spuntano una serie di nomi, saranno confermati?

Sylvie Lubamba futura naufraga

Stando a quanto si dice in giro sembra davvero probabile che la showgirl di origini africane, reduce da un’esperienza in carcere per truffa.

Dopo aver scontato la pena, Sylvie Lubamba è tornata in tv di recente per parlare delle sue difficoltà economiche.

Secondo la teoria Dandolo avrebbe riportato su Oggi, ad appoggiare la partecipazione della Lubamba all’Isola ci sarebbe Piero Chiambretti, suo pigmalione che anni fa lanciò la soubrette. “Chissà” conclude il giornalista, dopo aver condiviso la sua tesi a riguardo.

Tanti rumors sull’Isola

Ciò che si sa per certo è che l’Isola dei Famosi prenderà il largo al termine di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip, il 20 aprile.

Tuttavia sul cast c’è ancora tanto mistero. Si è fatto il nome di Ilary Blasi alla conduzione e quello di Alvin come inviato speciale. Ma nulla è certo finché non sarà diffuso un comunicato ufficiale.

Intanto si susseguono le voci sui possibili naufraghi a cui ora si unisce il nome di e Alessandra Canale, la famosa annunciatrice. Nei giorni scorsi si è parlato di una possibile naufraga Arisa. E qualcuno ha anche parlato di Marco Baldini e Rosanna Lambertucci. Purtroppo per conoscere il cast completo bisognerà pazientare ancora un po’ e tenere a bada la curiosità.