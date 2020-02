Caroline Flack, notissimo volto della televisione inglese ed ex conduttrice del programma Love Island di ITV, è stata trovata morta nella sua casa di Londra. La conduttrice, 40 anni, si sarebbe tolta la vita, come dichiarato dall’avvocato della famiglia.

Caroline Flack trovata suicida nella sua casa a Londra

Caroline Flack è morta il 15 febbraio e, secondo il Daily Mail, dopo aver ricevuto un biglietto di San Valentino del ragazzo che l’ha accusata di abusi. La conduttrice era sotto processo proprio per le accuse rivolte da Lewis Burton.

L’ex ragazzo ha dichiarato di essere stato colpito con una lampada alla polizia accorsa nella loro abitazione a dicembre, una versione che sarebbe stata poi ritrattata.

Flack si era dichiarata non colpevole ed era stata rilasciata su cauzione, in attesa del processo che ci sarebbe stato il mese prossimo.

Conduttrice notissima ed ex del principe Harry

Caroline Flack era certamente un personaggio molto famoso in Gran Bretagna. Channel 4 ha annunciato che in segno di lutto non manderà in onda la puntata di The Surjury, in cui la conduttrice è stata ospite: “Siamo stati rattristati e scioccati nell’apprendere la notizia“, ha dichiarato un portavoce, facendo le condoglianze agli amici e alla famiglia.

Flack ha condotto diverse stagioni di X Factor e altri programmi di punta della tv britannica. Sul fronte sentimentale è stata in prima pagina per le sue storie con personaggi non proprio sottotono, come il principe Harry e il cantante Harry Styles, conosciuto durante la conduzione di The Xtra Factor.

L’apertura sul rapporto con il principe Harry

Il Duca di Sussex, oggi sposato con Meghan Markle, e Caroline Flack sarebbero stati introdotti da amici comuni nel 2009.

La conduttrice ha parlato diffusamente della loro relazione, trattandone anche nel suo libro Storm in a C Cup.

Sul quel periodo Flack ha rivelato: “Una volta che la storia è uscita fuori, questo è stato tutto. Abbiamo dovuto smettere di vederci. Non ero più Caroline Flack, presentatrice televisiva, ero Caroline Flack, un po’ di baccano del Principe Harry“.

I problemi con la stampa

La conduttrice, proprio per essere stata spesso al centro del gossip, ha avuto non pochi problemi con la stampa britannica. I suoi fan lo stanno ricordando sui social, dove è in atto una vera e propria messa in stato di accusa dei tabloid che avrebbero perseguitato Caroline Flack.

In particolare, nell’occhio del ciclone ci sono le celebri e controverse testate The Sun e Daily Mirror. La conduttrice televisiva Jameela Jamil ha attaccato duramente i media e “la m***a dei social media” per aver spinto nel baratro la collega. Le ha risposto immediatamente Piers Morgan, storico direttore del Daily Mirror, usando parole non certo più delicate.

Il Sun ha inoltre rimosso un articolo dal suo sito su un “brutale” biglietto di San Valentino venduto a poche sterline da un disegnatore. Sul fronte c’è la conduttrice, come riporta The Guardian, e una frase che ironizza sul processo in modo volgare. I dubbi ora rimangono su come verrà gestita dagli aggressivi tabloid britannici la morte della conduttrice.